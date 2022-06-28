Кременчук: вже 18 загиблих. Що відомо про рятувальну операцію

1 година тому

Автор фото, ДСНС

Щонайменше 18 людей загинули в ТРЦ "Амстор" в Кременчуку після удару російської ракети, повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати", - сказав губернатор.

У ДСНС уточнили, що одна людина з 18-ти загинула вже у лікарні. 36 зараз вважаються зниклими безвісти.

За медичною допомогою, за даними рятувальників та ОВА, звернулося 59 людей, з них 25 - госпіталізовані.

"Практично пожежі вже немає", - відзвітував Лунін, й додав, що триває рятувальна операція.

Місцева влада та очевидці казали у понеділок, що кількість жертв може бути дуже великою.

Президент Володимир Зеленський сказав, що в торговому центрі було понад тисячу цивільних.

"Ми спілкувалися з людьми, які 10 хв після повітряної тривоги покинули торговельний центр. Вони розповіли, що всередині залишалося дуже багато людей - як працівників, так і покупців", - розповідала ВВС місцева журналістка Альона Душенко.

Автор фото, ДСНС

За словами мера міста Віталія Малецького, слідству стало відомо, що адміністрація "Амстору" оголосила, що з 23 червня ТРЦ не буде зачинятися під час повітряної тривоги.

Як просувається рятувальна операція

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Станом на 7 ранку, розповіли рятувальники, обстежено та розібрано уламки будівлі на 60% площі ТРЦ.

Площа пожежі сягала більше 10 тисяч квадратних метрів.

"Зараз головне - швидко розібрати завали та визначитися із кількістю постраждалих", - сказав він.

"Більша частина даху великого торговельного комплексу обвалилась, залишивши обвуглену та викривлену оболонку. Сьогоднішня робота неминуче перейде від рятувальної операції до вилучення тіл", - передає кореспондент ВВС Нік Бік із місця подій.

За словами губернатора, зниклими станом на ранок вважаються 36 людей.

У понеділок ввечері у готелі "Дніпровські зорі" запрацював мобільний пункт поліції, де люди могли повідомити про своїх близьких, як перебували в ТРЦ "Амстор", і з якими зник зв'язок.

Вранці на місці події працювали 440 людей, в тому числі 14 психологів, а також 70 одиниць техніки повідомляли в ДСНС.

Усього, за даними ОВА, до рятувальної операції в торговельному центрі залучено більше тисячі людей - рятувальники, військові, поліція, працівники швидкої та лікарень.

Автор фото, ДСНС

"Зараз планується залучення додаткової техніки", - сказав Лунін.

У понеділок до місця пожежі направили пожежний потяг Укрзалізниці та ДСНС.

Міжнародна реакція

28, 29 та 30 червня у Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТРЦ "Амстор", повідомив мер міста.

"Те, що сталося - це найбільша трагедія в сучасній історії Кременчука. Кременчуцька громада вимагає притягти до відповідальності винних у розв'язанні війни та нападі на мирних громадян", - написав Малецький на своїй сторінці у фейсбуці.

Трагедію у Кременчуці вже засудили лідери Великої Британії, Франції, посол США в Україні, а Радбез ООН скликає засідання, щоб обговорити удар по Кременчуку.

"Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу", - написав французький президент Еммануель Макрон у твіттері.

Розмістивши відео пожежі у ТЦ після бомбардування, президент Франції написав: "Російський народ має бачити правду".

У російському міноборони стверджують, що завдали удару в Кременчуку по ангарах ЗСУ із західним озброєнням, а торговельний центр, який загорівся поряд, начебто не працював.

Удар був у районі Кременчуцького заводу дорожніх машин, йдеться у зведенні російських сил.

"У результаті високоточного удару, зброя та боєприпаси західного виробництва, зосереджені на складському приміщенні для подальшого відправлення українському угрупуванню військ на Донбасі, вражені", - стверджують російські військові.

За їхніми словами, детонація боєприпасів до західного озброєння викликала пожежу в розташованому поряд торговельному центрі.

"Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій", - заявив президент Володимир Зеленський відразу після удару.

"Поруч не знаходилося жодних військових чи інфраструктурних об'єктів", - каже керівник МВС України Денис Монастирський.

Автор фото, ДСНС

"Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар", - сказав президент у зверненні.

За даними РНБО, по Кременчуку в понеділок "прилетіло" дві ракети: одна влучила в "Амстор", інша - у міський стадіон.