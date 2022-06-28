Кременчук: вже 18 загиблих. Що відомо про рятувальну операцію
Щонайменше 18 людей загинули в ТРЦ "Амстор" в Кременчуку після удару російської ракети, повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати", - сказав губернатор.
У ДСНС уточнили, що одна людина з 18-ти загинула вже у лікарні. 36 зараз вважаються зниклими безвісти.
За медичною допомогою, за даними рятувальників та ОВА, звернулося 59 людей, з них 25 - госпіталізовані.
"Практично пожежі вже немає", - відзвітував Лунін, й додав, що триває рятувальна операція.
Місцева влада та очевидці казали у понеділок, що кількість жертв може бути дуже великою.
Президент Володимир Зеленський сказав, що в торговому центрі було понад тисячу цивільних.
"Ми спілкувалися з людьми, які 10 хв після повітряної тривоги покинули торговельний центр. Вони розповіли, що всередині залишалося дуже багато людей - як працівників, так і покупців", - розповідала ВВС місцева журналістка Альона Душенко.
За словами мера міста Віталія Малецького, слідству стало відомо, що адміністрація "Амстору" оголосила, що з 23 червня ТРЦ не буде зачинятися під час повітряної тривоги.
Як просувається рятувальна операція
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Кінець подкаст
Станом на 7 ранку, розповіли рятувальники, обстежено та розібрано уламки будівлі на 60% площі ТРЦ.
Площа пожежі сягала більше 10 тисяч квадратних метрів.
"Зараз головне - швидко розібрати завали та визначитися із кількістю постраждалих", - сказав він.
"Більша частина даху великого торговельного комплексу обвалилась, залишивши обвуглену та викривлену оболонку. Сьогоднішня робота неминуче перейде від рятувальної операції до вилучення тіл", - передає кореспондент ВВС Нік Бік із місця подій.
За словами губернатора, зниклими станом на ранок вважаються 36 людей.
У понеділок ввечері у готелі "Дніпровські зорі" запрацював мобільний пункт поліції, де люди могли повідомити про своїх близьких, як перебували в ТРЦ "Амстор", і з якими зник зв'язок.
Вранці на місці події працювали 440 людей, в тому числі 14 психологів, а також 70 одиниць техніки повідомляли в ДСНС.
Усього, за даними ОВА, до рятувальної операції в торговельному центрі залучено більше тисячі людей - рятувальники, військові, поліція, працівники швидкої та лікарень.
"Зараз планується залучення додаткової техніки", - сказав Лунін.
У понеділок до місця пожежі направили пожежний потяг Укрзалізниці та ДСНС.
Міжнародна реакція
28, 29 та 30 червня у Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТРЦ "Амстор", повідомив мер міста.
"Те, що сталося - це найбільша трагедія в сучасній історії Кременчука. Кременчуцька громада вимагає притягти до відповідальності винних у розв'язанні війни та нападі на мирних громадян", - написав Малецький на своїй сторінці у фейсбуці.
Трагедію у Кременчуці вже засудили лідери Великої Британії, Франції, посол США в Україні, а Радбез ООН скликає засідання, щоб обговорити удар по Кременчуку.
"Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу", - написав французький президент Еммануель Макрон у твіттері.
Розмістивши відео пожежі у ТЦ після бомбардування, президент Франції написав: "Російський народ має бачити правду".
У російському міноборони стверджують, що завдали удару в Кременчуку по ангарах ЗСУ із західним озброєнням, а торговельний центр, який загорівся поряд, начебто не працював.
Удар був у районі Кременчуцького заводу дорожніх машин, йдеться у зведенні російських сил.
"У результаті високоточного удару, зброя та боєприпаси західного виробництва, зосереджені на складському приміщенні для подальшого відправлення українському угрупуванню військ на Донбасі, вражені", - стверджують російські військові.
За їхніми словами, детонація боєприпасів до західного озброєння викликала пожежу в розташованому поряд торговельному центрі.
"Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій", - заявив президент Володимир Зеленський відразу після удару.
"Поруч не знаходилося жодних військових чи інфраструктурних об'єктів", - каже керівник МВС України Денис Монастирський.
"Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар", - сказав президент у зверненні.
За даними РНБО, по Кременчуку в понеділок "прилетіло" дві ракети: одна влучила в "Амстор", інша - у міський стадіон.