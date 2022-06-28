"Не думав, що атакують торговий центр - це безпечне місце". Історії врятованих у Кременчуці

Софі Вільямс

BBC News, Кременчук

1 година тому

Підпис до фото, Під час удару Максим працював у магазині електроніки

26-річний Максим Мусієнко у понеділок працював у магазині електроніки в ТРЦ Кременчука, допомагаючи клієнтам вибирати кондиціонери для боротьби з літньою спекою.

За його словами, на той момент у магазині було близько 100 покупців.

"Ми працювали. У магазині було багато людей, але після цього я нічого не пам'ятаю", - каже він.

О 16:00 російська ракета поцілила у торговий центр у центрі міста. Щонайменше 20 людей загинули, 59 отримали поранення. Очікується, що кількість загиблих може зрости.

"Торговий центр для росіян не являє небезпеки. Ми думали, що ми далеко від кордону", - каже Максим.

У нього осколкове поранення, струс мозку та численні подряпини.

Його дружина Вікторія сидить поруч із ним у лікарні. Вони щойно відсвяткували свій ювілей, а наступного тижня у неї день народження.

Коли пролунав вибух, вона була вдома і миттєво спробувала зателефонувати чоловікові, побоюючись найгіршого.

"Він відповів і сказав, що опинився в центрі пожежі", - каже вона.

Дістатися до ТЦ Вікторії допомогли сусіди.

"Все було чорне, а потім сусіди сказали, що він у лікарні", - розповідає вона.

"Ми ні до кого не вторгалися, ми просто хочемо жити", - додає Максим.

У сусідній кімнаті чоловік, який назвався Миколою, згадує, як опритомнів у руїнах поруч із дружиною.

"Ми намагалися вибратися. Я допоміг дружині і допоміг дівчині по дорозі. Я бачив людей, які лежали, деякі не реагували. Вогонь ставав дедалі сильнішим, а я йшов по склу", - додає він.

Його дружина також лежить у лікарні. Микола пише їй кожні дві години.

"Я не думав, що це станеться, - каже він. - Я думав, що вони намагаються зруйнувати нашу інфраструктуру. Навіть не думав, що вони вдарять у торговий центр. Там жінки та діти. Це безпечне місце".

Підпис до фото, Біля ТРЦ у Кременчуку

Тепер це "безпечне місце" - понівечені руїни. Рятувальники все ще працюють на місці події, намагаючись розібрати завали.

Президент України Володимир Зеленський назвав напад "нахабним терористичним актом", а лідери країн G7 назвали невибіркові напади на мирних жителів воєнним злочином.

Поруч із рештками будівлі організували меморіал загиблим. Багато людей приходять сюди, щоб запалити свічку, покласти квіти та вшанувати загиблих. Інші чекають новин про зниклих безвісти.

У жінки на ім'я Анна навернулися сльози, коли вона розповіла ВВС, що в аптеці торгового центру у неї працюють друзі.

"Всі мої друзі там молоді, до 30 років. Мій син мав бути там", - сказала вона.

"Що вони роблять? Нас уб'ють. Я хочу, щоб вони [Росія] взяли на себе відповідальність".