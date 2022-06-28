Ракетний удар по Дніпру. Росія знищила СТО і залізницю, люди під завалами

53 хвилин(и) тому

Російські військові завдали ракетний удар по Дніпру. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Російські війська вдарили ракетами по Дніпру, знищили станцію обслуговування автомобілів, люди опинились під завалами.

Керівник області Валентин Резніченко повідомив, що Росія запустила шість ракет, три з яких збили - над Дніпром та над Синельниківським районом.

"У Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія. На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей", - заявив резніченко.

"Щойно російські мерзотники влупили ракетою по СТО "Автодизель". Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги перебувають зараз під завалами. Рятувальники гасять пожежу", - написав мер Філатов.

Раніше він написав про ракетний удар по місту і закликав дніпрян ховатись.

За словами Філатова, жодних військових, жодної зброї і жодної техніки біля СТО не було.

"Це найкраще СТО, де всі дніпряни ремонтували свої дизельні автомобілі. У тому числі і я. Свого "крокодила", - написав Філатов.

За його словами, росіяни стріляють "високоточною зброєю" по мирних людях.

25 червня Росія вдарила ракетами по місту Сарни на Рівненщині і знищила СТО та автозаправку. Тоді загинули четверо людей.

27 червня Росія знищила ТРЦ у Кременчуку, загинули щонайменше 20 людей, але десятки досі зникли безвісти.