Світ засуджує удари по Кременчуку, додаткові санкції від G7, саміт НАТО. Теленовини ВВС
У випуску 28 червня:
- Наслідки авіаудару по Кременчуку, внаслідок якого загинули і поранені десятки людей. Репортаж кореспондентів BBC.
- Колишній головний прокурор ООН Міжнародного трибуналу з питань Югославії та Руанди Річард Голдстон: обстріл торговельного центру - воєнний злочин.
- Професор Мюнхенського університету Мартін Шульце Вессель: відповідальність за злочини війни лежить на всіх росіянах.
- Підсумки саміту Великої Сімки: репортаж з Баварії і оцінка представниці Держдепартаменту США.
- Про потреби ЗСУ і очікування Києва від саміту НАТО - розмова з нашим спеціальним кореспондентом у Мадриді.
- Яке озброєння допоможе Україні досягти паритету з росіянами, яку зброю Захід уже їй постачає і яку розробив саме для неї - американський військовий експерт Сем Бендет.
#BBCновини, #новиниукраїни #G7 #кременчук
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