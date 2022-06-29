"Якби Путін був жінкою, він би не вторгся в Україну". Що сказав Джонсон і як відповіли у Кремлі

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент Росії Володимир Путін не вторгся б в Україну, якби він був жінкою, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Він сказав, що "божевільне, мачистське" вторгнення є "ідеальним прикладом токсичної маскулінності", і закликав до більшої кількості жінок на владних посадах.

"Токсична маскулінність"

Виступаючи після саміту країн G7 у Баварії, пан Джонсон дав інтерв'ю німецькій телерадіокомпанії ZDF.

Говорячи про гендерну рівність та важливість освіти, він сказав, що на владних посадах має бути більше жінок.

"Якби Путін був жінкою, якою він, очевидно, не є, але якби він був, я справді не думаю, що він почав би божевільну, мачистську війну вторгнення та насильства, як це відбулося", - сказав Джонсон.

"Якщо вам треба ідеальний приклад токсичної маскулінності - це те, що він робить в Україні", - додав прем'єр.

Коментарі Джонсона про президента Росії перегукуються з тим, що він казав під час круглого столу з лідерами G7 на зустрічі в Німеччині на початку цього тижня.

Тоді лідери висміяли мачо-зображення Путіна, коли Джонсон жартома запропонував їм "показати наші груди", щоб довести, що "ми крутіші за Путіна".

На коментар Джонсона вже відреагували у Кремлі.

"Старий Фрейд за життя мріяв би про такий об'єкт для досліджень!" - прокоментував висловлювання Джонсона речник російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують РИА "Новости".

В інтерв'ю ZDF пан Джонсон також сказав, що, хоча лідери G7 відчайдушно хочуть припинення війни в Україні, наразі жодної угоди немає.

Водночас він додав, що лідери "підходять дедалі ближче" до угоди.

Джонсон сказав, що Захід має підтримати військову стратегію України, щоб забезпечити президенту Володимиру Зеленському "найкращу позицію" на переговорах з Росією, "коли переговори врешті-решт будуть".

Зустріч НАТО в Мадриді відбувається після новини про те, що Туреччина досягла угоди з Фінляндією та Швецією щодо їхнього майбутнього членства в альянсі.

Джонсон сказав, що сподівання Путіна зменшити домінування НАТО виявилися абсолютно хибними, оскільки тепер до альянсу приєднаються ще дві країни.

Витрати на оборону

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Коментар Джонсона прозвучав напередодні зустрічі НАТО, де союзники обговорять, як реагувати на майбутні загрози.

На саміті в Мадриді він збирається закликати інших членів альянсу збільшити витрати на оборону.

Очікується, що витрати Британії на оборону цього року досягнуть 2,3% ВВП - ключового показника річного доходу країни - в результаті інвестицій в оборонну промисловість і 1,3 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України, повідомляє уряд.

Усі члени НАТО зобов'язалися витрачати 2% свого ВВП на оборону, але у 2021 році ціль у 2% досягли або перевищили лише вісім країн, включно зі США.

На саміті НАТО в середу Джонсон має заявити, що "протягом наступних 10 років загрози навколо нас будуть тільки зростати".

"2% завжди мали бути підлогою, а не стелею, і союзники повинні продовжувати активізуватися в цей час кризи", - вважає Джонсон.

У вівторок міністр оборони Британії Бен Воллес закликав Джонсона ще збільшити витрати на збройні сили Британії у світлі загрози з боку Росії.

Воллес сказав ВВС, що він прагне до "дорослої дискусії" про те, скільки Британія витрачає на оборону, і попередив, що країна більше не може розраховувати на "дивіденди миру".

Воллес також сказав, що Захід недооцінив Путіна.

"Є така фраза, що Путін не бреше, - сказав Воллес. - Путін зробив багато погроз, і він часто їх виконує".