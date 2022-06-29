Вчені з'ясували, що ранньому предку людини на мільйон років більше, ніж вважали

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Копія черепа, що належав "пані Плес", чиї скам'янілі останки виявлені в південноафриканській печері в 1947 році

Згідно з новим дослідженням, скам'янілі останки деяких найдавніших предків людства набагато старші, ніж вважали раніше.

Скам'янілості, зокрема останки печерної жінки "пані Плес", виявили в печерах Південної Африки, відомих як "Колиска людства".

Сучасні методи дослідження дозволяють припустити, що вони мають від 3,4 до 3,7 млн ​​років.

Нова хронологія може змінити загальноприйняті уявлення про еволюцію людини - вона могла йти різними шляхами та в різних місцях.

Протягом багатьох років вчені вважали, що вік африканського австралопітека, Australopithecus africanus, чиї скам'янілості виявили в печерах Стеркфонтейн під Йоганнесбургом, становить 2,1 - 2,6 млн років.

"Але до хронології це не вписувалося", - говорить французький вчений Лоран Брюссель, один з авторів дослідження, опублікованого у науковому журналі PNAS.

Він пояснює, що близько 2,2 млн років тому цим регіоном вже блукав інший вид - людина вміла (Homo habilis) - найперший представник роду Homo, у якому пізніше з'являться сучасні люди (Homo sapiens). Але на глибині печери, де знайшли "пані Плес", виявили жодних ознак Homo habilis.

"Було дуже дивно бачити, що австралопітеки зуміли прожити так довго", - сказав вчений агенції AFP.

Еволюція людини

Сахелантроп (Sahelanthropus tchadensis) - близько 7-6 млн років тому

Ардіпітек (Ardipithecus ramidus) - близько 6-4 млн років тому

Австралопітек (Australopithecus) - 4,4-1,4 млн років тому.

Людина вміла (Homo habilis) - 2-1,5 млн років тому

Людина прямоходяча (Homo erectus) - близько 2-1 млн років тому

Гейдельберзька людина (Homo heidelbergensis) - 600-200 тис. років тому

Неандерталець (Homo neanderthalensis) - близько 200 тис. років тому

Людина розумна (Homo sapiens) - близько 315 тис. років тому

Джерело: Енциклопедія Britannica

Сумніви у віці "пані Плес" також викликало нещодавнє дослідження, яке показало, що скелет австралопітека, відомого як "Маленька нога" ("Little Foot"), мав вік 3,67 млн ​​років.

Нові дані дозволяють припустити, що представники Australopithecus africanus, зокрема "пані Плес", були сучасниками Australopithecus afarensis зі Східної Африки, включно зі знайденою в Ефіопії Люсі віком 3,2 мільйона років, сказав один із авторів дослідження Домінік Стратфорд.

Два види могли схрещуватися

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Оновлена ​​хронологія означає, що ці два види, що існували паралельно, могли взаємодіяти один з одним, а також схрещуватися та розмножуватися, вважають вчені.

"Протягом мільйонів років у цих видів, що жили лише за 4 тисячі кілометрів один від одного, було достатньо часу, щоб подорожувати, спаровуватися один з одним... тому ми можемо уявити собі загальну еволюцію по всій Африці", - сказав Лоран Брюссель.

Еволюційна лінія сучасної людини в цьому випадку виглядає заплутанішою, а її сімейне дерево, за словами Брюсселя, "більше схоже на кущ".

Раніше південноафриканський австралопітек вважався "надто молодим", щоб бути предком роду Homo, каже Стратфорд. Тому батьківщина Люсі - Східна Африка - вважалася найімовірнішим місцем еволюції сучасної людини.

Нове датування дозволяє припустити, що південноафриканські австралопітеки мали мільйон років, щоб зробити цей еволюційний стрибок, тож "пані Плес" та її вид в цілому могли бути ранніми предками людей.

Автор фото, P.PLAILLY/E.DAYNES/SPL Підпис до фото, Рештки гомініда Люсі

Попередні датування недооцінювали вік "пані Плес", тому що вони вимірювали мінеральні відкладення кальцитового потоку, які були молодшими, ніж решта ділянки печери, йдеться у дослідженні.

Для останнього дослідження вчені використовували метод, який називається космогенним нуклідним датуванням. Він вивчає рівні рідкісних ізотопів, що утворилися, коли породи, що містять кварц, опромінювалися потоками високоенергійних космічних частинок.

"Їхній радіоактивний розпад датує час, коли камені були поховані в печері, коли вони опинилися на вході разом зі скам'янілістю", - говорить провідний автор дослідження Дерріл Грейнджер з Університету Пердью в США.

У південноафриканських печерах знайшли більше останків ранніх людей, ніж деінде у світі.

1947 року тут і виявили майже повний череп печерної жінки, яку назвали "пані Плес".

За даними Смітсонівського музею, представники виду австралопітеків, які ходили на двох ногах, були набагато нижчими на зріст, ніж сучасні люди. Зріст чоловіків був у середньому 138 см, а жінок - 115 см.