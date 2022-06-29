НАТО визнав Росію ворогом номер один. Україна отримає більше допомоги

1 година тому

Автор фото, Reuters

Лідери країн НАТО визнали Росію головною загрозою Альянсу.

Про це йдеться у висновках нової стратегічної концепції, яку лідери країн НАТО ухвалили на саміті в Мадриді, повідомив генсек Єнс Столтенберг на пресконференції.

"Лідери схвалили нову стратегічну концепцію НАТО. Це показує, що Росія є найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці", - заявив він.

Також саміт НАТО вирішив збільшити у 7,5 раза чисельність сил швидкого реагування - тобто кількість військових, що мають дати опір у разі нападу РФ.

Їхня чисельність зросте з нинішніх 40 тисяч до 300 тисяч.

В планах країн збільшити присутність на східних рубежах, збільшити передові групи до рівня бригад, збільшити кількість військової техніки та засобів ППО, зміцнити командування та контроль.

Члени НАТО мають намір збільшувати видатки на оборони. Наразі лише дев'ять членів Альянсу досягли або перевершили показник у 2% ВВП видатків на оборону.

Решта планує досягти цього показника у найближчому майбутньому.

Передусім нарощення сил НАТО торкнеться країн Балтії, тобто у точках імовірного нападу Росії.

На знак підтримки країнам Балтії лідери країн НАТО ухвалили рішення провести саміт наступного року у Вільнюсі (Литва), розповів президент Литви Гітанас Науседа.

Україна отримає підтримку

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Окрім того, саміт НАТО ухвалив новий комплексний пакет допомоги для України.

Столтенберг відзначив лідерство президента Володимира Зеленського, заявивши, що його "хоробрість - натхнення для нас всіх".

"Путін і його війна в Україні розбили мир в Європі і створили найбільшу кризу безпеки в Європі з часу Другої світової війни, - заявив він. - Україна може покладатися на нас тільки, скільки потрібно. Члени альянсу будуть надавати значну фінансову і військову допомогу".

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За його словами, всеосяжний пакет допомоги Україні передбачає комунікації, паливо, медичне забезпечення, обладнання для захисту від хімічної та бактеріологічної зброї, системи боротьби з дронами.

А також передбачається переозброєння України з радянських зразків на озброєння НАТО.

"Війни є непередбачуваними, але нам треба бути готовими на довгостроковий період. Наша відповідь: так - ми готові, бо Україна бореться за незалежність, але також за цінності, які є важливими для НАТО", - заявив Столтенберг .

Він додав, що війна закінчиться одного дня за столом перемовин.

"Але дуже важливо, щоб Україна отримала угоду прийнятну для України, на її умовах, - підкреслив генсек. - Їхня міць (Росії та України - ред.) на полі бою має бути однакова, маємо підтримувати як летальною, так і нелетальною зброєю Україну".

Він додав, що двері НАТО досі відкриті в контексті можливого вступу України колись.