Росіяни залишили Зміїний

1 година тому

Автор фото, PLANET LABS PBC

Російські війська залишили острів Зміїний. Українська влада заявляє, що причиною стали успішні удари ЗСУ, російська каже про "жест доброї волі".

Першим про відхід повідомило оперативне командування "Південь".

"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів", - йдеться в повідомленні.

Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються, додають там.

Автор фото, Андрій Єрмак

"На Зміїному росіян більше немає. ЗСУ провели чудову операцію. Все буде Україна", - написав згодом голова офісу президента Андрій Єрмак.

Також інформацію про це підтверджує речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Росія підтвердила цю інформацію. Зокрема, російські ЗМІ з посиланням на міноборони РФ повідомили, що війська РФ "як жест доброї волі завершили виконання задач на острові Зміїний та вивели звідти гарнізон".

"Тим самим світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України", - йдеться в заяві міноборони РФ.

"Це рішення не дозволить Києву спекулювати на темі продовольчої кризи, що насувається, посилаючись на неможливість вивезення зерна через тотальний контроль Росією північно-західної частини Чорного моря"

У міноборони додали, що тепер слово за українською стороною, яка "досі не розміновує узбережжя Чорного моря біля своїх берегів, включаючи припортові акваторії".

Острів Зміїний російські війська захопили 24 лютого, відтоді українські війська регулярно атакували їхні позиції там.

Чому острів Зміїний такий важливий

Від початку російського вторгнення в Україну островів Зміїний набув життєво важливого та майже міфічного статусу в цій війні.

Нічим не примітний скелястий виступ у Чорному морі, який раніше захопила Росія, зараз повернувся під контроль України. Зміїний має крихітну площу, а про змій тут немає й мови, але доля острова - ключовий елемент війни.

"Якщо російським військам вдасться зайняти острів Зміїний і встановити там свої системи протиповітряної оборони великої дальності, вони будуть контролювати море, сушу і повітря в північно-західній частині Чорного моря і на півдні України", - розповідав ВВС в травні український військовий експерт Олег Жданов.

Історично острів Зміїний був територією Румунії, поки в 1948 році він не був переданий Радянському Союзу, який використовував його як радіолокаційну базу.