Суперечка Росії та Норвегії. Через що Москва свариться ще з одним сусідом

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

МЗС Росії вимагає від Норвегії "якнайшвидше владнати питання" щодо вантажів для російських поселень на Шпіцбергені. РФ пригрозила, що "недружні дії проти Росії неминуче призведуть до заходів у відповідь".

Новина про те, що норвезьке МЗС не дозволило Росії транспортувати вантажі через пропускний пункт "Стурскуг" для російських поселень Шпіцбергена, з'явилася ще у вівторок. За інформацією норвезького телеканалу NRK, заявку російської компанії "Арктиквугілля" Норвегія відхилила ще 15 червня.

Це рішення в Норвегії пояснюють санкціями проти Росії - Литва так само пояснила свої дії, коли 18 червня заборонила залізничний й автомобільний транзит вантажів, що потрапили під санкції Євросоюзу, у Калінінградську область.

Як і у випадку з Литвою, дії Норвегії викликали обурення російської влади. Російське МЗС повідомило, що в середу 29 червня викликало тимчасову повірену у справах Норвегії в Росії Сольвейг Россебе, якій заявили "про неприйнятну ситуацію навколо блокування норвезькою стороною перевезення на Шпіцберген вантажів, призначених для забезпечення роботи державної гірничодобувної компанії "Арктиквугілля".

Норвегія належить до Європейської економічної зони і приєдналася до всіх шести пакетів санкцій, запроваджених проти Росії через війну в Україні.

У квітні цього року Норвегія заборонила проїзд вантажівок з Росії і більше не дозволяє російським суднам (крім рибальських) заходити до норвезьких портів.

Що заблоковано?

20-тонний вантаж, що складається з продовольства, призначався для мешканців російського шахтарського селища Баренцбург, повідомив телеканал NRK. Шахти належать "Арктиквугіллю".

"Йдеться про продовольчі товари для російських шахтарів, які працюють у цьому населеному пункті", - написав у своєму телеграм-каналі віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов. За його словами, цим рішенням норвезька влада намагається залишити російських шахтарів без їжі, "що аморально за своєю суттю". "Це порушує права людини та принципи гуманізму", - переконаний Косачов.

Автор фото, JONATHAN NACKSTRAND/AFP Підпис до фото, Шпіцберген перебуває під юрисдикцією Норвегії

При цьому генеральний консул Росії Сергій Гущін заявив, що ситуація поки що залишається нормальною, але Москва проситиме про дозвіл постачати товари з гуманітарною метою.

Гірничодобувна компанія "Траст Арктиквугілля" та посольство РФ надіслали офіційний лист до МЗС Норвегії з проханням "зробити виняток із санкцій". Там пояснили, що побоюються гуманітарної кризи, якщо вантаж не доїде до Баренцбурга.

Пізніше Гущін повідомив російському порталу news.ru, що "Арктиквугілля" може доправляти вантажі на острів у інший спосіб. Він розповів, що асортимент продукції на острові знижується: поменшало фруктів, овочів, борошна та молочних продуктів.

Баренцбург та статус Шпіцбергена

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Шпіцберген перебуває під норвезьким суверенітетом. Унікальний статус архіпелагу, закріплений Шпіцбергенським трактатом 1920 року, надає громадянам усіх країн, що його підписали, рівні права з економічної експлуатації природних ресурсів.

Зараз Російська Федерація є єдиною державою, крім Норвегії, що підтримує свою економічну присутність на архіпелазі.

У селищі Баренцбург мешкає близько 500 людей, там також є генконсульство РФ. Вантажі туди доставляють із Мурманська до норвезького Тромсе через КПП Стурскуг на кордоні між країнами в материковій частині. Потім вантажне судно Bring привозить їх у селище.

Крім Баренцбурга, на Шпіцбергені є ще два селища, Піраміда та Грумант, вони переважно законсервовані. Видобуток вугілля - основа економіки архіпелагу ще з початку XX століття.

На островах діє безвізовий режим, там можуть жити та працювати громадяни усіх держав, що підписали так званий Шпіцбергенський трактат.