Х-22. Що відомо про старі радянські ракети, якими Росія вдарила по Кременчуку

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Антон Геращенко Підпис до фото, Кадр з відео удару по Кременчуку. Х22 за мить знищить ТРЦ

Судячи із заяв українських військових та знімків з камер спостереження, які потрапили в мережу та оприлюднив президент Володимир Зеленський, по ТРЦ у Кременчуці вдарили авіаційною ракетою Х-22.

Кореспондент ВВС з питань озброєнь Павло Аксьонов розповідає, що це за ракета, чому їх почала використовувати Росія та що могло статись у Кременчуку.

Стара радянська ракета

Це, власне, не ракета, а ціле сімейство ракет, створене в СРСР ще в 1960-х роках.

Вони створювалися під бомбардувальник Ту-22 і пізніше модернізувалися разом з ним.

Доопрацьована в 1970-х роках ракета для свого часу мала вражаючу швидкість в 4 000 кілометрів на годину і дальність польоту в 500 кілометрів. Вона має досить велику потужність бойової частини.

Спочатку цей дует ракети і літака створювався для ударів по морських цілях, і вважався дуже ефективним, його побоювалися на заході. У фільмі "Ціна страху" є знаменита сцена удару цих бомбардувальників ракетами Х-22 по американському авіаносцю.

У 1970-х та 80-х роках це була дійсно ефективна ракета з великою дальністю, високою швидкістю та потужною боєголовкою. Однак той факт, що вона була спочатку морською, досі дає привід вважати, що вона є неефективною для наземних цілей.

Автор фото, офіс генпрокурора

Протикорабельну ракету важко використовувати для наземних цілей - вона наводиться за допомогою радара, і ціль має бути добре видно для нього - наприклад, бути великим шматком металу в морі. На поверхні землі ціль видно погано.

Але крім протикорабельних ракет Х-22 створювалися інші варіанти, які могли наводитися на сигнал радара або взагалі завдавати ударів по координатах.

У цих ракетах стояла інерціальна система навігації, тобто автопілот, який виводив її до певних координат.

Зокрема, одна з модифікацій - Х-22НА - якраз дозволяє обстрілювати цілі на землі за заданими координатами - просто цілиться "у крапку на карті". Вона могла летіти з урахуванням рельєфу місцевості, але загалом це був автопілот. Політ від точки до точки.

Наскільки вони сучасні та точні

У першого варіанта модифікації Х-22ПСІ була досить невисока точність - ймовірне кругове відхилення. Воно становило кілька сотень метрів, що взагалі не дуже для невеликих цілей. Але це було несуттєво, бо вона оснащувалась термоядерною боєголовкою.

Згодом розробили покращені варіанти зі звичайною конвенційною бойовою частиною.

Остання версія наземної версії ракети - Х-22НА. Яка у неї точність, сказати складно.

Але у будь-якому разі під час удару по Кременчуку її намагалися підвищити. Командування повітряних сил України повідомило, що бомбардувальники Ту-22М3 злетіли з аеродрому у Калузької області, а ракети вони випустили над Курською.

Якщо подивитися на карту, то стане видно, що Курська область лежить на шляху від Калуги до Кременчука майже по прямій. Тобто вони максимально наблизилися до цілі.

Попри модифікації, Х-22НА все ж досить стара ракета і вона загалом уразлива для засобів ППО, тому чим менше часу перебуває у повітрі, тим її складніше збити - просто часу не вистачає. Для порівняння - "Калібри" з Чорного моря летять набагато далі і довше до цілей.

Загалом для Х-22НА чим далі пуск, тим складніше витримати точність.

Ці ракети мають й інші проблеми - їх важко обслуговувати через надзвичайно токсичне паливо. Загалом це вже зовсім застарілі боєприпаси, і їх звичайно розстрілювали на навчаннях дальньої авіації для тренувань.

Коли їх почали використовувати в Україні

В Україні вони використовуються вже певний час. Ще 11 червня міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному зведенні повідомляло, що з квітня російські військові літаки використовували для ударів по наземних цілях десятки ракет Х-22.

17 червня про використання Х-22 проти цілей на Донеччині повідомляли офіційні джерела України.

Українські військові останніми днями часто повідомляють, що збивають Х-22 біля Миколаєва та Одеси, випущенні з Чорного моря.

У будь-якому разі ракети Х-22 були створені для подолання систем ППО 1970-х років і вразливі для систем радіоелектронної боротьби та сучасних протиракетних комплексів.

Чому ці ракети досі застосовують

Бо вони є.

Важко сказати, чи є це ознакою того, що в Росії закінчуються сучасніші ракети, але в будь-якому випадку в цьому конфлікті ми бачимо і стару радянську бронетехніку, і бомби, що вільно падають.

Якщо така зброя є на складах, її можна взяти і застосувати, то її візьмуть і застосують.

І ось тут є питання відкрите - чи дійсно цілилися в торговий центр, адже врешті це не потрібно для військових. Можливо, це або помилка у початковому визначенні координат цілі, або згадане вже нами кругове відхилення у Х-22НА таке, що вона відхилилась від цілі. Зрештою, поруч із цим торговим центром розташований завод, по якому вдарила друга ракета.

Але це все версії, які важко підтвердити.