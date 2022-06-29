Відбувся найбільший обмін полоненими. Повернули частину захисників "Азовсталі"

29 червня 2022

Автор фото, Колаж ВВС/Фото Дмитра Козацького Підпис до фото, Бійці полку "Азов", які понад два місяці боронили Маріуполь

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими ГУР міноборони повідомив, що в ході масштабного обміну з полону визволили 144 захисники України.

"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення", - заявили в ГУР.

Зі 144 звільнених - 95 оборонців "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовці полку "Азов".

Автор фото, ГУР МО

Загалом звільнено:

59 бійців Національної гвардії;

30 - Військово-морських сил;

28 - Збройних сил України;

17 - Державної прикордонної служби України;

9 - Територіальної оборони;

1 - Національної поліції України.

Серед них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу.

Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому - 19.

"Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу", - йдеться у заяві.

Автор фото, ГУР МО

20 травня міноборони Росії повідомило про вихід з "Азовсталі" понад 1900 військових. Раніше звідти вивезли кілька сотень важкопоранених.

Всі вони опинились під контролем Росії.

Автор фото, ГУР МО