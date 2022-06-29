Відбувся найбільший обмін полоненими. Повернули частину захисників "Азовсталі"
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими ГУР міноборони повідомив, що в ході масштабного обміну з полону визволили 144 захисники України.
"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення", - заявили в ГУР.
Зі 144 звільнених - 95 оборонців "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовці полку "Азов".
Загалом звільнено:
- 59 бійців Національної гвардії;
- 30 - Військово-морських сил;
- 28 - Збройних сил України;
- 17 - Державної прикордонної служби України;
- 9 - Територіальної оборони;
- 1 - Національної поліції України.
Серед них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу.
Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому - 19.
"Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу", - йдеться у заяві.
20 травня міноборони Росії повідомило про вихід з "Азовсталі" понад 1900 військових. Раніше звідти вивезли кілька сотень важкопоранених.
Всі вони опинились під контролем Росії.
Розмови про обмін "передчасні"? Яка доля бійців з "Азовсталі"
Росія вважає, що розглядати питання про обмін українських військових, які вийшли з оточеного металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, "передчасно".