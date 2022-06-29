Саміт НАТО в Мадриді: Росія - головна загроза, Україна - найближчий партнер

1 година тому

Це офіційно: відтепер Росія - головна загроза Північноатлантичного блоку.

Відповідне визначення з'явилося в стратегічній концепції НАТО на найближчі 10 років. Це рішення підтримали лідери країн-членів Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вкотре підтвердив, що блок підтримуватиме Україну в її захисті від російського нападу стільки, скільки триватиме війна. І пообіцяв ще більше воєнної підтримки.

Президент Зеленський подякував у відповідь, але Україні цього недостатньо.

Україна не хоче вічно перебувати у сірій зоні політики "відкритих дверей". Про це Зеленський недвозначно заявив у телезверненні до членів Альянсу.