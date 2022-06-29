Розширення НАТО, американські війська в Європі, обмін захисників "Азовсталі". Теленовини ВВС 29.06.2022

У випуску новин 29 червня:

  • Байден оголосив про розширення військової присутності США в Європі. Зеленський звернувся до лідерів країн НАТО. Пряме включення і репортаж із Мадрида.
  • Місце України у новій концепції НАТО аналізує директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.
  • Росія намагається втягнути у війну Білорусь і обіцяє Лукашенку ядерну зброю. Що стоїть за планами Москви і Мінська - пояснює експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич.
  • Найбільший обмін полоненими від початку війни. Повернули частину захисників "Азовсталі".
  • Рятувальна операція в Кременчуку триває. Під завалами залишаються люди. Росіяни обстріляли Миколаїв.

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