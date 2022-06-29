Розширення НАТО, американські війська в Європі, обмін захисників "Азовсталі". Теленовини ВВС 29.06.2022

1 година тому

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