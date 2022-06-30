Путін досі хоче захопити більшу частину України - США

Лео Сендс та Бен Тобаяс

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Президент Росії Володимир Путін все ще хоче захопити більшу частину України, вважають спецслужби США.

Однак московські війська були настільки ослаблені боями, що офіційні особи США вважають, що вони здатні лише повільно завойовувати територію.

Це означає, що війна може тривати довго, каже директорка національної розвідки Авріл Гейнс.

У березні Москва переорієнтувала свої зусилля на захоплення українського Донбасу після того, як їй не вдалося взяти Київ та інші міста.

Путін все ще має ті ж цілі, що й на початку конфлікту, каже Гейнс, - захопити більшу частину України.

Але, за її словами, Росія навряд чи досягне цієї мети найближчим часом.

"Ми бачимо розбіжність між короткостроковими військовими цілями Путіна в цій сфері та потенціалом його армії, свого роду невідповідність між його амбіціями та тим, чого армія здатна досягти", - сказала вона на конференції Міністерства торгівлі США.

Оскільки Росії не вдалося досягти своєї початкової мети захопити Київ, вона зосередилася на захопленні Донбасу.

Російські війська досягли там успіхів, нещодавно взявши під контроль місто Сєвєродонецьк, але прогрес був повільним, і українські війська чинили сильний опір.

Тривала війна

У своєму першому публічному коментарі з травня щодо оцінки війни розвідкою США, Гейнс припустила, що вторгнення Росії триватиме "протягом тривалого часу" і що "картина залишається досить похмурою".

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Вона сказала, що спецслужби бачать три сценарії того, як може розгортатися війна, і найімовірнішим є повільний конфлікт із Росією, яка досягає "поступових успіхів, без прориву".

Інші, менш вірогідні можливості включають великий прорив Росії або стабілізацію лінії фронту з досягненням Україною невеликих здобутків.

Це може означати, що Москва стає більш залежною від "асиметричних інструментів" ведення війни, включно з кібератаками, спробами контролювати енергетичні ресурси та навіть ядерною зброєю.

Коментарі Гейнс прозвучали в середу після того, як лідери НАТО пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно - збільшивши присутність своїх військ у Європі та запросивши Фінляндію та Швецію приєднатися до альянсу.

Глава НАТО Єнс Столтенберг назвав це найбільшою перебудовою альянсу з часів холодної війни, а президент США Джо Байден пообіцяв, що НАТО буде посилено в усіх сферах - на суші, в повітрі та на морі.

Натомість Путін звинуватив військовий альянс у навмисній ескалації напруженості.

"Якщо війська НАТО та інфраструктура будуть розгорнуті, [Росія] буде змушена відповісти", - сказав Путін під час поїздки до Туркменістану.

Тим часом уряд Великої Британії має надати ще 1 мільярд фунтів стерлінгів (1,2 мільярда доларів) військової допомоги Україні, що майже вдвічі перевищує надану підтримку. Тільки США надали Україні більше військової допомоги, ніж Британія.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країні потрібно близько 5 мільярдів доларів на місяць для фінансування війни проти Росії.