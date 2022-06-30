Співаку R. Kelly дали 30 років в'язниці за сексуальні злочини

Сем Кабрал

BBC News, Вашингтон

1 година тому

Автор фото, Reuters

Американського співака R. Kelly засудили до 30 років ув'язнення за використання статусу знаменитості для сексуального насильства над дітьми та жінками.

55-річного R&B-виконавця засудили у вересні минулого року в Нью-Йорку за рекет і злочини, пов'язані з торгівлею людьми.

Його звинувачували багато років, і суддя у середу заявив, що він "байдужий до людських страждань".

Адвокати співака, справжнє ім'я якого Роберт Сильвестр Келлі, кажуть, що він подасть апеляцію.

Напередодні винесення вироку зі звинуваченнями проти Келлі виступили кілька жінок.

Одна з них, на ім'я Анджела, назвала співака "крисоловом", чия нечестивість зростала з кожною новою жертвою, а інші жінки свідчили, що він зламав їхній дух.

"Я буквально хотіла померти через те, як ти змусив мене почуватися", - сказала одна з них.

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Одягнений у тюремний одяг кольору хакі та темні окуляри, Келлі відмовився від власних заяв і не відреагував на винесення вироку.

Окружна суддя США Енн Доннеллі заявила, що знаменитість використовувала секс як зброю, примушуючи своїх жертв робити жахливі речі та заражаючи деяких хворобами, що передаються статевим шляхом.

"Ви навчили їх, що любов - це поневолення і насильство", - сказала вона.

Суд з'ясував, що Келлі, відомий такими хітами, як I Believe I Can Fly та Ignition, використовував свій вплив, щоб заманювати жінок і дітей та чинити щодо них сексуальне насильство протягом двох десятиліть.

Він перевозив жінок між різними штатами США за допомогою менеджерів, охоронців та інших членів свого оточення.

Суд також заслухав, як Келлі незаконно отримав документи, щоб одружитися зі співачкою Алією, коли їй було 15 років у 1994 році, за сім років до того, як співачка загинула в авіакатастрофі.

У свідоцтві було вказано, що Алії 18 років. Шлюб анулювали через кілька місяців.

Джованте Каннінгем, колишня бек-вокалістка Келлі, сказала, що ніколи не вірила, що цей день настане.

"До цього моменту в моєму житті не було жодного дня, коли б я дійсно вірила, що судова система дослухається до темношкірих дівчат", - сказала вона журналістам.

"Я дуже пишаюся нашою судовою системою, дуже пишаюся іншими, хто це пережив, і дуже задоволена результатом", - додала жінка.

Федеральна прокуратура рекомендувала засудити Келлі до понад 25 років ув'язнення, враховуючи серйозність його злочинів і "необхідність захистити громадськість від подальших злочинів".

Натомість його адвокати вимагали покарання у 10 років - обов'язковий мінімум для його засудження - або менше.

Вони посилалися на те, що Келлі зростав у бідній родині, постійно бачив домашнє насильство і сам з дитинства страждав від сексуального насильства.

Вони сказали, що він "спустошений" вироком і планує подати апеляцію.

Ліззетт Мартінес, яка познайомилася з Келлі, коли їй було 17 років, сказала, що він "міг зробити так багато речей, щоб зупинитися".

"У нього були всі ресурси; у нас таких ресурсів немає. Він міг отримати допомогу", - сказала вона BBC News.

Вона сказала, що він роками уникав правосуддя через "силу знаменитості".

"Я вважаю, що він просто заробляв дуже багато грошей для багатьох впливових людей, що вони захищали його", - додала вона.

Келлі перебував під вартою від липня 2019 року, коли федеральні прокурори Нью-Йорка та Чикаго висунули йому звинувачення.

Його три роки за ґратами були насичені подіями - зокрема, у 2020 році його побив інший в'язень, а на початку цього року він захворів на ковід.

На співака чекають ще кілька судових розглядів за звинуваченнями у порнографії та злочинах сексуального характеру в інших штатах.