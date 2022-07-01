Візовий режим для громадян Росії почав діяти. Як це працює

Віталій Червоненко

BBC News Україна

29 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для громадян Російської Федерації. Два тижні до цього таке рішення схвалив уряд з подачі президента Володимира Зеленського.

Україна поступово ускладнювала в'їзд росіянам від моменту анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році.

Спочатку замість внутрішнього почали вимагати закордонний паспорт, росіянам влаштовували ретельні перевірки на кордоні, але на запровадження віз до повномасштабного вторгнення Україна не наважувалась.

І ось 17 червня уряд з подачі президента скасував дію міжурядової угоди ще від 1997 року про безвізовий режим, а також призупинив дію угоди від 2011 року про спрощений рух у прикордонних областях Росії та України.

Після 24 лютого росіянам і так було досить складно законно потрапити до України - тим більше, що всі наземні пункти пропуску з Росією та Білоруссю офіційно закрили.

Відтепер, як дізналась ВВС News Україна, громадянам Росії для законного в'їзду до України потрібно пройти дуже непростий шлях.

Які є винятки для росіян, як і де вони можуть отримати українську візу, скільки це коштує і чи пропустять їх з усіма документами через кордон?

Автор фото, КМДА Підпис до фото, Війна спонукала Україну запровадити візовий режим з Росією

Де і як отримати візу

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"Остаточно розриваємо будь-які зв'язки з Росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави", - так аргументував запровадження віз керівник уряду Денис Шмигаль 17 червня.

Часу на підготовку дали два тижні, тож не дивно, що деталі початку роботи візового режиму узгоджували на ходу.

"МЗС з самого початку повномасштабної війни виступало за візовий режим з РФ. Ми готові імплементувати рішення з 1 липня, технічні можливості у нас є", - запевнив ВВС News Україна речник МЗС Олег Ніколенко.

Але українське посольство та консульства в Росії з початком вторгнення не працюють.

МЗС за кілька днів після рішення уряду вказало, що російські громадяни в самій Росії за українськими візами зможуть звертатися до центрів зовнішнього постачальника послуг.

Це звична практика для багатьох країн - передавати видачу віз на "аутсорс".

Зараз Україна визначила такою компанією міжнародного оператора VFS Global, яка має приймати документи у восьми російських містах.

Це Москва, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Калінінград, Казань, Новосибірськ, Ростов-на-Дону та Самара.

"Ці візові клопотання будуть опрацьовуватися українськими дипломатичними установами в третіх країнах в співпраці із українським компетентними органами", - пояснюють в МЗС роботу цієї схеми.

Проте така процедура не буде працювати, адже VFS Global через війну закрила роботу своїх візових центрів у Росії ще 16 березня.

Коли відкриє - невідомо.

ВВС News Україна звернулась до VFS Global з питанням, чи зможуть вони надавати послуги щодо українських віз в умовах закритих центрів у Росії. Там відповіли, що "зараз не мають жодних оновлень щодо їхньої роботи". Тобто вони і надалі зачинені.

В МЗС України знають про цю ситуацію.

"Ми говорили з цією компанією, яка займається візами. Як тільки вона матиме можливості функціонувати, то займатиметься цими питаннями. Коли буде можливість, то на території Росії буде працювати подача документів через цього незалежного зовнішнього постачальника послуг", - пояснив ситуацію Ніколенко.

Ще один - наразі єдиний - шлях для росіян отримати візу потребує виїзду за кордон.

"Громадяни РФ, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах", - анонсували в МЗС.

Автор фото, Reuters

Також можна звертатись у візові центри у цих країнах.

Тобто росіяни для отримання української візи мають виїхати, до прикладу, в Естонію, Польщу, Молдову чи ще якусь країну. І там податись на візу.

У візовому відділі консульської служби МЗС розповіли ВВС, що отримувати візи в українських посольствах в інших країнах росіяни зможуть на загальних підставах зі звичайним пакетом документів.

Із звичною вартістю консульських послуг - 65 доларів.

Видавати мають стандартні типи віз - транзитні "В", короткострокові "С" та довгострокові "D".

Транзитні дозволяють бути в України 5 днів, короткострокові - 90 днів протягом пів року (може бути один в'їзд чи багато в'їздів), а також довгострокові для майбутнього оформлення дозволу на проживання.

Електронні візи за спрощеною процедурою та зі значно нижчим збором росіяни отримувати не зможуть, уточнив Олег Ніколенко.

Щоправда, у розмові з ВВС у посольстві України в Естонії розповіли, що жодних інструкцій чи вказівок щодо віз росіянам станом на 27 червня ще не отримували. І росіяни до них за візами ще не звертались.

Ретельна перевірка

Олег Ніколенко прогнозує, що до питання видачі віз росіянам будуть підходити дуже ретельно.

"Хоча для росіян буде стандартна процедура видачі віз, звісно, що буде ретельніша перевірка. Ми розуміємо, що ми у стані повномасштабної війни, їхні громадяни воюють на території України", - розповів Ніколенко.

Перевірка візових клопотань росіян буде відбуватись з надзвичайною увагою, будуть залучені фахівці інших служб держави, додав він.

У МЗС вказали, що перевели працівників закритих у Росії консульських установ у сусідні країни, де зараз якраз очікується наплив за візами.

Тому консульський напрямок там підсилений, вказує Ніколенко.

Попри війну, він прогнозує, що, враховуючи зв'язки людей, звернення за візами росіян будуть.

"Вже є звернення за візами, але їх небагато. Після 1 липня буде зрозуміліша картина і буде певна статистика", - спрогнозував Олег Ніколенко.

Автор фото, ЗСУ

Кого і де пропускатимуть прикордонники

МЗС України чітко вказує, що наявність візи жодним чином не гарантує громадянам Росії в'їзд. Кожен окремий випадок будуть розглядати прикордонники.

Як вказують кілька громадян Росії, з якими спілкувалась ВВС, після 24 лютого росіянам і так було непросто довести свою мету візиту до України навіть з дозволом на проживання.

Треба буде обґрунтовувати мету поїздки на кордоні й за наявності візи.

У розмові з ВВC News Україна речник прикордонної служби Андрій Демченко пояснив, що вони готові до перевірки віз і мають доступи до всіх необхідних баз даних.

Він нагадав, що від моменту вторгнення усі пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю офіційно зачинені.

Тож росіяни можуть в'їжджати тільки з ЄС або Молдови (окрім "придністровського сегмента" кордону, де теж закрили пункти пропуску).

Минулого року росіяни 500 тисяч разів в'їхали в Україну, а після 24 лютого потік "дуже суттєво впав", каже Демченко.

"Оскільки вони є громадянами країни-агресора, то перевірка відбувається посилено, так буде і після запровадження візового режиму", - розповів Демченко.

Автор фото, UNIAN

Останніми місяцями ця перевірка відбувається з тривалою співбесідою та навіть переглядом соцмереж людини, кажуть деякі росіяни, які нещодавно в'їжджали.

Прикордонники нагадують, що для перетину кордону росіяни мусять показувати візу, паспорт, не мати заборони на в'їзд, мати фінансове забезпечення перебування, а найголовніше - довести мету візиту.

"Якщо не буде хоч одного пункту, то буде відмова", - вказує Демченко.

За його словами, у росіян, які мають дозвіл на проживання в Україні, не вимагатимуть візи. "Але і віза, і дозвіл - не гарантує в'їзд", - наголошує Андрій Демченко.

Державна міграційна служба на прохання ВВС News Україна не змогла оперативно надати інформацію, скільки громадян Росії зараз мають дозвіл на проживання в Україні.

Місія майже нездійсненна?

Через війну та пов'язані з нею причини у багатьох росіян, які давно живуть в Україні, дозволи на проживання могли прострочитись. У ДПСУ кажуть, що такі документи будуть вважатись недійсними. За ними в'їзд буде неможливим.

Хіба що уряд ухвалить якесь додаткове роз'яснення, якого наразі немає.

Адвокат та експерт Free Russia foundation Олена Юркіна у розмові з ВВС News Україна розповіла, що практично весь час війни з 24 лютого міграційна служба не подовжувала тимчасові дозволи на проживання росіянам.

А тому у багатьох людей, які живуть в Україні роками, тепер проблеми - у них весною закінчились терміни дії посвідок, за словами Юркіної, їх штрафують і ставлять штамп про виїзд за межі України. З таким штампом візу отримати буде складно, прогнозують правозахисники.

Юркіна скаржиться, що людей фактично виштовхують з України після багатьох років проживання.

Окрім того, правозахисники вказують, що після 24 лютого навіть росіянам, які мають дійсні посвідки на проживання, масово відмовляють у в'їзді.

Зараз є сподівання, що введення візового режиму може зробити процес в'їзду до України для росіян прозорішим.

"Якби запрацював прозорий механізм надання віз, і людина, отримуючи візу, мала б підґрунтя в'їзду, то це було б добре", - розповіла Олена Юркіна, хоча не надто у це вірить.

За її словами, багато громадян Росії мають бажання приїхати доглядати за батьками чи з інших причин, але в'їхати не можуть. Питання, чи допоможуть у цьому візи - відкрите.

І ще важливий нюанс, щоб отримати візи у країнах ЄС, росіянам потрібно спочатку отримати шенгенську візу. Або ж їхати і робити їх через Казахстан, Молдову, іншу країну СНД.

Враховуючи, що в'їхати в Україну можна тільки з ЄС та Молдови, тільки молдовський шлях не вимагатиме додаткової шенгенської візи.

Тож для росіян отримання української візи точно буде завданням не з легких - майже нездійсненною місією.