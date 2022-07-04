Допомагав фонду "Повернись живим". У Росії арештували за донати українським волонтерам

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Повернись живим

Росіянина затримали та, ймовірно, звинуватили у державній зраді за допомогу українському благодійному фонду "Повернись живим", який спеціалізується на підтримці ЗСУ.

Про те, що допомогу з боку громадян РФ українським благодійним фондам російські спецслужби розцінюватимуть як держзраду, можна зробити висновок з новини, яку опублікувало державне російське агентство РІА "Новости".

ФСБ винесла офіційне застереження громадянинові Росії (його ім'я не названо), який жертвував гроші українському фонду "Повернися живим".

Цей фонд, за даними ФСБ, допомагає українській армії з купівлею техніки та навчанням солдатів.

В опублікованому РІА "Новости" відео озброєні люди у формі заходять у квартиру житлового будинку.

Її мешканець стоїть біля стіни, а голос за кадром говорить, що його дії "створюють умови для скоєння злочину".

За заведеною у Росії практикою, справи за статтею про держзраду проходять у повністю закритому режимі.

Автор фото, Скрін РИА Новости Підпис до фото, Росіянин, якого нібито затримали за донати українським волонтерам

Найчастіше максимум, що можна дізнатися - це призначений судом термін.

Фонд "Повернись живим" є одним із найвідоміших в Україні. Його очолює відомий волонтер та військовий експерт Тарас Чмут.

З 2014 року фонд зібрав майже 3 млрд гривень на потреби ЗСУ та підготував понад 10 тисяч висококваліфікованих військових фахівців.

Фонд закуповує обладнання, яке допомагає рятувати життя військових, зокрема тепловізійну оптику, квадрокоптери, автомобілі, системи захисту та розвідки.

Інструктори фонду займаються підготовкою саперів, операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), артилеристів і снайперів, а ще навчають домедичній допомозі й сприяють проведенню секретних місій.