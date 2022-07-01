Ракетний удар по Білгород-Дністровському на Одещині: дуже багато загиблих та поранених

18 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Росія вдарила ракетами по Одещині, внаслідок влучання в багатоповерхівку загинули 14 людей, 30 поранені.

"Одещина. Внаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку, станом на 06.00 ранку, загиблих — 14 людей, травмовані — 30, з них три дитини", - повідомив речник Одеської ОВА Сергій. Братчук

У ДСНС повідомили, що 1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев'ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням.

Автор фото, ДСНС

"Станом на 06:00 загинуло 14 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3 дитини). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 7 осіб (з них 3 дитини). Роботи тривають", - повідомили в ДСНС.

Окрім того, вночі Росія вдарила по базі відпочинку у Білгород-Дністровському. Тут загинуло — 3 людей, з них - 1 дитина.

Як повідомив радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, удари були завдані ракетами радянського виробництва Х-22. Бойова частина такої ракети важить майже тонну.

Такою ж ракетою Росія вдарила по ТРЦ в Кременчуку, де загинули десятки людей.