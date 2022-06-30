ЗСУ розгромили росіян на Зміїному. Британія дає Україні мільярд фунтів. Теленовини ВВС
У випуску новин 30 червня:
- Великa Британія виділила для України мільярд фунтів. США також обіцяють додаткову допомогу.
- У Мадриді завершився саміт НАТО. Які заяви зробили члени альянсу?
- Як заяви представників НАТО вплинуть на ситуацію в Україні? Розпитуємо у голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.
- Російські війська залишили острів Зміїний.
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