"Європа на вашому боці". У Верховній Раді встановили прапор ЄС та йдуть у союз

32 хвилин(и) тому

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Президент, прем'єр-міністр та спікер парламенту підписали у Верховній Раді спільну заяву для досягнення стратегічної мети - членства України в ЄС.

Також до зали Ради урочисто внесли прапор ЄС, який тепер майорітиме там завжди. Це надзвичайно символічна подія нагадала внесення державного прапору після оголошення незалежності України.

"Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є свідченням спільності усіх гілок влади і свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме - повноцінного членства у ЄС", - сказав Володимир Зеленський на урочистому засіданні Верховної Ради.

Президент нагадав, що підписання цієї заяви має таке ж значення, як і підписання заявки на вступ до ЄС на п'ятий день війни.

Він нагадав, що Україна йшла до кандидатства в Європейському Союзі 115 днів. Так само, за словами президента, і шлях України до членства в ЄС не має займати десятиліття чи роки.

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"Нам потрібно приготувати нашу країну до початку переговорів про членство в ЄС", - сказав Зеленський і додав, що багато рішень залежатиме від Верховної Ради і від кожного депутата зокрема. Адже депутати мають зосередитися на розробці необхідних законопроєктів.

"Це не буде легко. Навіть якщо ви знаєте, що деякі з ваших рішень не будуть зустрічати оплесками, але це потрібні рішення, ви маєте приймати такі рішення", - заявив президент.

Також Зеленський оголосив про підписання спільної заяви на знак єдності усіх гілок влади на шляху до членства в ЄС. Її, окрім президента, підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль та спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Європа на вашому боці"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка була присутня на засіданні українського парламенту по відеозв'язку, наголосила, що шлях України до набуття членства в Європейському Союзі вимагатиме часу і наполегливої роботи.

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"Попереду довга дорога. Але Європа на вашому боці", - сказала президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що Україна сьогодні є країною-кандидатом на вступ до ЄС, що здавалося майже неуявним ще п'ять місяців тому.

"Я вірю в європейське майбутнє України. І в цього є проста причина. Українці мають бажання здійснити європейську мрію у своїй країні", - додала Урсула фон дер Ляєн.

"Слава Україні!", - закінчила вона свій виступ. Що викликало овації у залі парламенту.

Після цього відбулась урочиста церемонія внесення прапору ЄС до зали парламенту.

Відтепер прапор ЄС буде майоріти поруч із державним прапором України у президії Верховної Ради.

Ця подія нагадала 24 серпня 1991 року, коли група народних депутатів, серед яких був засновник Народного руху України В'ячеслав Чорновіл, внесла синьо-жовтий прапор розміром 4 х 8 метрів - Прапор Незалежності України - до зали пленарних засідань.

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Автор фото, UNIAN Підпис до фото, 24 серпня 1991 року

23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Кандидатство є символом підтримки України на тлі війни із Росією. Це також закріпить європейське майбутнє країни та прискорить проведення реформ.