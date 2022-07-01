Дмитро Лубінець став омбудсменом. Що відомо про наступника Денісової

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Верховна Рада призначила нового уповноваженого з прав людини. Ним став депутат від групи "За життя" Дмитро Лубінець.

Таке рішення підтримали 250 депутатів. Цьому передувало годинне обговорення.

Дмитро Лубінець є головою комітету з прав людини, у Раді він представляє групу "За життя". Вона вважається близькою до нинішньої влади й часто співпрацює з Банковою.

Що відомо про Лубінця

41-річний Дмитро Народився 4 липня 1981 року у Волновасі на Донеччині.

До походу в політику займався бізнесом на Донбасі.

У 2019 році Дмитро Лубінець був обраний до Верховної ради України 9 скликання як безпартійний самовисуванець у 60-му окрузі (Волноваха, Донецька область). Член депутатської групи "За майбутнє".

У минулому скликанні Лубінець представляв "Блок Петра Порошенка".

Автор фото, kompravlud.rada.gov.ua

У минулому скликанні він працював у регламентному комітеті, у цьому - призначили на посаду голови комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Є членом постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи

Лубінець має історичну та юридичну освіту.

Звільнення Денісової

Місяць тому Верховна Рада звільнила з посади Людмилу Денісову за допомогою норм закону про воєнний стан. За це рішення проголосували 234 народні депутати.

У мирний час Рада не має права просто так звільнити омбудсмена за власним бажанням.

Правозахисники називали звільнення Денісової неконституційним.

Хоча її дуже гостро критикували через відверті повідомлення про зґвалтування під час війни, до частини з яких були сумніви щодо їх правдивості.

Автор фото, УНІАН

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Формально влада звинуватила Денісову в поганому виконанні своїх функції, зокрема, вона нібито не брала участі в процедурах обміну полонених, організації гуманітарних коридорів тощо.

Сама Денісова, опозиція та експертне правозахисне середовище називала такий крок влади незаконним та таким, що руйнує інститут уповноваженої ВР, який має бути незалежним від влади.

Закон визначає, що омбудсмен має мати стаж правозахисної діяльності та бути незалежним.

Експерти закликали призначити на цю посаду досвідченого правозахисника.

Проте зараз більшість вирішила поставити омбудсменом політичну фігуру - депутата Лубінця без значних досягнень у сфері правозахисної діяльності.

Сама Денісова також приходила на посаду як депутат з провладної партії без значного досвіду правозахисної діяльності.

"Кандидати" в омбудсмени

Спочатку повідомлялося, що на місце Денісової пропонують чотири кандидатури. За інформацією РБК-Україна, це були троє нардепів від "Слуги народу" - Микола Тищенко, Мар'яна Безугла і Олександр Качура.

Четвертим кандидатом була уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька.