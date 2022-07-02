Від радіо до діджитал. BBC News Україна через 30 років

1 година тому

Цього року виповнилося 30 років з того дня, як у Лондоні вперше вийшла в ефір радіопрограма Української служби ВВС.

Ця подія запам'яталася політикам, громадським діячам та просто слухачам.

У 2011 році радіомовлення припинили, а на зміну прийшли інтернет-платформи.

Таке рішення керівництва Британської телерадіокорпорації викликало суперечливі думки в Україні. На той час радіо вже завоювало міцну аудиторію, а за інтернет ще довелося поборотися.

Зараз аудиторія BBC News Україна збільшилася в багато разів і поширилася на всі платформи соцмереж.

Можливо, вам буде цікаво подивитися відео, яке кореспондент BBC News Україна з 1996 року Альбій Шудря підготував для колег.