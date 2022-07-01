Росіяни вдарили по Одещині, прапор ЄС у Раді, Лисичанськ тримає оборону. Теленовини ВВС

58 хвилин(и) тому

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