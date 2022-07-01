Росіяни вдарили по Одещині, прапор ЄС у Раді, Лисичанськ тримає оборону. Теленовини ВВС
У випуску 1 липня.
- Кількість жертв нічного ракетного удару росіян по Одещині зросла. Загинула щонайменше 21 людина, серед яких двоє дітей. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку, інші дві - у будівлі баз відпочинку, де також жили люди. Останнє від кореспондентів ВВС.
- У Верховній Раді урочисто зустріли прапор ЄС. Аналізуємо, який шлях попереду в України і коли вона зможе стати повноцінним членом Європейського Союзу.
- Збройні сили України витримують натиск росіян біля Лисичанська. Про ситуацію на фронті - військовий оглядач.
- Рятувальники працюють на місці ракетного обстрілу ТЦ у місті Кременчук. Частину останків неможливо ідентифікувати. Репортаж кореспондента ВВС.
- Розслідування ВВС: докази застосування касетних боєприпасів проти цивільних на Чернігівщині.
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