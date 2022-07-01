США надають Україні системи протиповітряної оборони NASAMS та боєприпаси для HIMARS
США надають Україні воєнну допомогу на 820 млн доларів, зокрема, два зенітно-ракетних комплекси NASAMS, які забезпечують протиповітряну оборону, а також боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS та 152 мм артилерії. Про це повідомляє пресслужба Пентагона.
Це буде вже 14-та поставка озброєнь США в Україну з серпня 2021 року. Вона включатиме:
- Додаткові боєприпаси для HIMARS
- Два зенітно-ракетних комплекси NASAMS, які слугують для протиповітряної оборони середнього радіусу дії
- 150 тисяч одиниць боєприпасів для 155 мм артилерії
- 4 додаткові контрартилерійські радари
"Вітаю історичне рішення щодо надання нового пакету безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую президенту США за незмінне лідерство й підтримку в боротьбі з агресором. Разом - до перемоги!", - відреагував на новину у твітер президент України Володимир Зеленський.
Чому важливі NASAMS
Зенітно-ракетні комплекси NASAMS були розроблені у 1990-х роках норвезькою компанією Kongsberg Defence&Aerospace та американською компанією Raytheon. Їх можна використовувати проти крилатих ракет, дронів, літаків та гелікоптерів. Дальність пострілів залежно від використаних ракет може складати від 20 до 180 км, висота ураження - до 21 км.
У Пентагоні відзначили роль Норвегії у наданні Україні систем ППО.
"Міністерство оборони відзначає співпрацю Норвегії з метою забезпечення історичної поставки Сполученими Штатами сучасних систем протиповітряної оборони, які допоможуть Україні захиститися від жорстоких повітряних атак Росії", - повідомили в Пентагоні.
У Пентагоні повідомили, що США виділили приблизно 7,6 млрд доларів на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Джо Байдена, зокрема, приблизно 6,9 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Загалом з 2014 року США спрямували понад 8,8 млрд доларів на безпекову допомогу Україні.