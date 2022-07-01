США надають Україні системи протиповітряної оборони NASAMS та боєприпаси для HIMARS

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ЗРК NASAMS на озброєнні армії Нідерландів

США надають Україні воєнну допомогу на 820 млн доларів, зокрема, два зенітно-ракетних комплекси NASAMS, які забезпечують протиповітряну оборону, а також боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS та 152 мм артилерії. Про це повідомляє пресслужба Пентагона.

Це буде вже 14-та поставка озброєнь США в Україну з серпня 2021 року. Вона включатиме:

Додаткові боєприпаси для HIMARS

Два зенітно-ракетних комплекси NASAMS, які слугують для протиповітряної оборони середнього радіусу дії

150 тисяч одиниць боєприпасів для 155 мм артилерії

4 додаткові контрартилерійські радари

"Вітаю історичне рішення щодо надання нового пакету безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую президенту США за незмінне лідерство й підтримку в боротьбі з агресором. Разом - до перемоги!", - відреагував на новину у твітер президент України Володимир Зеленський.

Чому важливі NASAMS

Зенітно-ракетні комплекси NASAMS були розроблені у 1990-х роках норвезькою компанією Kongsberg Defence&Aerospace та американською компанією Raytheon. Їх можна використовувати проти крилатих ракет, дронів, літаків та гелікоптерів. Дальність пострілів залежно від використаних ракет може складати від 20 до 180 км, висота ураження - до 21 км.

У Пентагоні відзначили роль Норвегії у наданні Україні систем ППО.

"Міністерство оборони відзначає співпрацю Норвегії з метою забезпечення історичної поставки Сполученими Штатами сучасних систем протиповітряної оборони, які допоможуть Україні захиститися від жорстоких повітряних атак Росії", - повідомили в Пентагоні.

У Пентагоні повідомили, що США виділили приблизно 7,6 млрд доларів на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Джо Байдена, зокрема, приблизно 6,9 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Загалом з 2014 року США спрямували понад 8,8 млрд доларів на безпекову допомогу Україні.