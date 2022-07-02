Військові ЗСУ тренуються в Британії

12 хвилин(и) тому

Сотні українських військових проходять навчання у Британії.

Вони освоюють реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та ствольну артилерію.

Тренування відбуваються в Солсбері під керівництвом офіцерів Збройних сил Великої Британії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для українських солдатів це не хрещення вогнем, а перехід на нове озброєння.

Британські та новозеландські солдати, які проводять підготовку, вражені бажанням українських солдатів навчатися.

Капітан королівської артилерії Джеймс Оліфант, який допомагав проводити тренування щодо використання РСЗВ, вражений професіоналізмом українських військових.

"Для нас це стало шоком. Ми підготували програму навчання та зміст тренінгу, ґрунтуючись на нашому досвіді навчання британських солдатів. А коли ми дізналися, що вони професійні ракетні артилеристи, зміст курсу та його проведення стало набагато простішим", - зазначив він.

Крім того, офіцер упевнений, що РЗСО серйозно змінять баланс сил на полі бою.

"Вони дадуть їм (ЗСУ) більше мобільності, що допоможе їм вижити", - каже він.

До того ж, додає Оліфант, РЗСО стріляє ракетами, які "можуть досягати цілі з відстані 84 км" - це більше, ніж більша частина російської артилерії.