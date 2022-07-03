Українські військові тренуються в Британії стріляти з аналогів HIMARS

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Українські військові тренуються в Британії стріляти з аналогів HIMARS

18 хвилин(и) тому

Сотні українських військових проходять навчання у Британії.

Вони освоюють реактивні системи залпового вогню M270 MLRS (аналог американських HIMARS) та ствольну артилерію. Тренування відбуваються в Солсбері під керівництвом офіцерів Збройних сил Великої Британії.

Британські та новозеландські солдати, які проводять підготовку, вражені бажанням українських солдатів навчатися.

Капітан королівської артилерії Джеймс Оліфант, який допомагав проводити тренування щодо використання РСЗВ, вражений професіоналізмом українських військових.

"Для нас це стало шоком. Ми підготували програму навчання та зміст тренінгу, ґрунтуючись на нашому досвіді навчання британських солдатів. А коли ми дізналися, що вони професійні ракетні артилеристи, зміст курсу та його проведення стало набагато простішим", — зазначив він.

Крім того, офіцер упевнений, що РЗСО серйозно змінять баланс сил на полі бою.

"Вони дадуть їм (ЗСУ) більше мобільності, що допоможе їм вижити", - каже він.

До того ж, додає Оліфант, РЗСО стріляє ракетами, які "можуть досягати цілі з відстані 84 км" - це більше, ніж більша частина російської артилерії.

Попри мовний бар'єр, каже Оліфант, британські артилеристи порозумілися з українськими, які вже мали досвід застосування своїх власних РЗСО.

Українські солдати за деякий час звикли до британського обладнання. Тепер західним інструкторам не потрібно керувати процесом безпосередньо - екіпажем командує український військовий, "тренуючи солдатів за своєю власною доктриною та навчаючи своїй тактиці".

Сьогодні у Британії тренується кілька сотень військовослужбовців ЗСУ, але завтра це можуть бути тисячі.