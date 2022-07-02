Як у радянські часи. Затримали хокеїста збірної Росії - він хотів їхати в НХЛ

1 година тому

Автор фото, Reuters

Воротаря збірної Росії з хокею Івана Федотова затримали в Санкт-Петербурзі, повідомили у п'ятницю ЗМІ, ймовірно, за ухилення від військової служби. Голкіпер збирався виїхати до НХЛ.

За даними журналістів, у затриманні воротаря брали участь оперативники карного розшуку та спецпризначенці загону "СОБР".

25-річного Федотова називають найкращим воротарем КХЛ. Цієї весни він виграв Кубок Гагаріна у складі московського ЦСКА, а минулого місяця, як повідомляють, підписав контракт новачка з клубом НХЛ "Філадельфія Флаєрз".

Хокеїст казав, що збирається переїхати до США у липні.

Як стверджує петербурзька "Фонтанка", прохання про затримання Федотова надійшло від військової прокуратури, де, як пояснили виданню, "мають підстави вважати Федотова ухилистом від армії".

"Фонтанка" також пише, посилаючись на свої джерела, що голкіпер відмовився виступати за ЦСКА, і саме із цим може бути пов'язане його затримання.

У самому ЦСКА стверджують, що дізналися про затримання Федотова лише із ЗМІ.

Хокеїсти у погонах

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За часів СРСР хокеїсти ЦСКА вважалися військовослужбовцями та з'являлися на постсезонних зустрічах у міністерстві оборони у мундирах і погонах. Аргумент "служби в армії" широко використовувався, коли треба було відмовити у від'їзді хокеїста за кордон чи переході до іншого клубу.

Саме так свого часу намагалися затримати від'їзд до НХЛ радянських зірок Фетісова, Макарова, Ларіонова та Крутова.

Чи вирішило згадати стару практику керівництво ЦСКА, невідомо.

Аргумент "невідданого боргу батьківщині" в нинішніх умовах пролунав би цілком сучасно - адже російський гравець вирішив укласти контракт із клубом із "недружньої держави".

Цікаво, що нинішній головний тренер ЦСКА Сергій Федоров сам свого часу втік із ЦСКА до Північної Америки, щоб виступати в НХЛ, де став суперзіркою у складі "Детройту".

Що буде з Іваном Федотовим, поки що невідомо. Як пишуть ЗМІ, теоретично йому може загрожувати 328 стаття КК РФ за ухилення від служби в армії.

Журналісти російського "Матч ТВ" зателефонували Федотову, але він відмовився коментувати те, що сталося.

Як уже написав у твіттері один з авторів офіційного сайту "Філадельфії Флаєрз" Білл Мелцер, "намагаюся знайти більше інформації про затримання в Росії Івана Федотова - за "ухилення від призову". Це може бути значно серйозніше, ніж просто ситуація з майбутнім кіпером "Флаєрз".