Пошуки в ТРЦ у Кременчуці завершили. Кількість загиблих ще встановлюють

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Державна служба з надзвичайних ситуацій

У зруйнованому російським ракетним ударом ТРЦ "Амстор" у Кременчуці завершили пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомив керівник Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін.

"Остаточна кількість загиблих встановлюється. 27 червня 2022 року стало найтрагічнішим днем у сучасній історії Полтавщини. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - заявив він.

1 липня ДСНС повідомляла, що внаслідок удару щонайменше 19 людей загинули. 64 людей постраждали, з них 26 ушпиталили. Під час пошукових робіт на 90% площі зруйнованого ТРЦ виявили "29 фрагментів тіл".

При цьому 2 липня мер Кременчука Віталій Малецький повідомив у фейсбуку, що загалом кількість загиблих та зниклих безвісти у ТЦ - 22 людини.

"З 21 особи, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих, наразі одна людина залишається зниклою безвісти. Одна людина померла в лікарні", - пояснив він свої дані.

Автор фото, Getty Images

27 червня російська авіація завдала удару двома ракетами по Кременчуку.

Одна з ракет влучила в ТРЦ "Амстор", де розпочалася пожежа. За попередніми даними Офісу президента, загинули щонайменше 20 людей, десятки отримали поранення.

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Друга ракета влучила у будівлю заводу "Кредмаш", неподалік від "Амстору". Там зруйновано один з корпусів та теплиця з огірками, які вирощували робітники. Двоє співробітників отримали поранення.

Слідчі СБУ встановили, що ракету Х-22, яка зруйнувала ТРЦ "Амстор", росіяни запустили із бомбардувальника Ту-22М3, що злетів з аеродрому у Калузькій області РФ.

Росію звинувачують у теракті та воєнному злочині

Володимир Зеленський назвав удар по ТРЦ "Амстор" одним з найбільш зухвалих терактів в історії Європи.

"Удар по торговельному центру в Кременчуці - один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти. Звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей", - сказав президент у зверненні 27 червня.

Amnesty International назвала ракетний удар грубим порушенням законів і звичаїв війни.

"Як цілеспрямована атака на ТРЦ, так і удар по об'єкту внаслідок застосування неприцільної зброї і невибіркового нападу по густонаселеному району, що призвело до загибелі й поранення цивільних, є грубими порушеннями законів і звичаїв війни та міжнародного права у сфері прав людини", - йдеться в заяві організації.

Human Rights Watch закликала розслідувати удар росіян як можливий воєнний злочин.

Росія заперечує, що удар саме по ТРЦ взагалі мав місце.

"Російські військові сили завдали удар по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від Заходу, біля Кременчуцького заводу дорожних машин. Вони були розташовані на території складів для відправлення українським військовим на Донбасі, щоб обстрілювати житлові райони", - заявив російський дипломат під час засідання Ради безпеки ООН 28 червня.