Російські війська закріплюються у Лисичанську. ЗСУ могли вийти ще раніше - ISW

47 хвилин(и) тому

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Російські військові закріплюються в Лисичанську та у районі міста, повідомив генштаб та керівник Луганщини Сергій Гайдай.

"Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні... Вони закріплюються в місті, а також у Верхньокам'янці, та продовжують знищувати населені пункти", - повідомив Гайдай.

Він написав, що росіяни кинули на Лисичанськ, "напевно, усі сили".

"Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент", - додав він.

Генштаб у ранковому звіті також визнав просування росіян біля Лисичанська.

"На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам'янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти", - повідомили в генштабі.

Українська влада відкрито не заявляє про вихід ЗСУ з Лисичанська, хоча 2 липня про це вже повідомляли деякі українські експерти та політики. Натомість офіційні речники цю інформацію не коментували та не підтверджували.

Але у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) аналітики вказують, що відхід ЗСУ міг статись ще раніше, а 2 липня росіяни увійшли у місто.

"Українські сили, ймовірно, організовано відступили з Лисичанська, місто перейшло під контроль Росії 2 липня", - йдеться у звіті.

Експерти прогнозують, що найближчими днями російські сили, швидше за все, візьмуть під контроль територію Луганської області, що залишилася, а потім, ймовірно, зосередяться на атаках по українських позиціях у Сіверську, перед тим як повернути до Слов'янська і Бахмута.

Відведення українських військ до Сіверська дозволить Україні знизити безпосередній ризик оточення військових, вважають експерти.

Вони вказують, що ЗСУ про це не повідомляли, але посилаються на численні відео російських військових у центрі Лисичанська.

Автор фото, Гайдай

Кілька тижнів тому Збройні сили України відступили з Сєвєродонецька. Тоді про це першими повідомили відомі журналісти, а в міноборони заявили, що завчасне оприлюднення інформації про вихід ЗСУ міг нашкодити усім планам командування.

Протягом чотирьох місяців повномасштабного російського вторгнення Лисичанськ неодноразово був мішенню російських обстрілів.

Там знищена значна частина житлового фонду, адміністративних будівель, дорожньої інфраструктури.

Вслід за Сєвєродонецьком

Минулого місяця, 25 червня, Україна підтвердила вихід військових з сусіднього з Лисичанськом Сєвєродонецька. Обидва міста розташовані на берегах річки Сіверський Донець і кілька місяців були українським форпостом на Луганщині.

Сєвєродонецьк кілька тижнів був головною метою росіян, об'єктом масштабних артилерійських обстрілів і авіаударів, які перетворили велику частину міста на руїни. Зрештою, українські командири заявили, що захист руїн коштуватиме забагато життів.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 25 червня, після того, як Росія підтвердила контроль над Сєвєродонецьком, сказав, що "морально та емоційно" це був важкий день для його країни.

Тепер історія може повторитись.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дим над Лисичанськом, 23 червня

Аналітики Інституту вивчення війни у своїх оцінках 24 червня зазначили, що "українські війська займуть вищі позиції в Лисичанську, що може дозволити їм деякий час відбивати атаки Росії, якщо росіяни не зможуть їх оточити чи ізолювати".

Втім, росіяни не припинили спроб оточити українських військових в районі Лисичанська і постійно штурмували околиці міста.

Російські війська не штурмували місто влоб через річку, а зуміли прорвати українські оборонні рубежі південніше. Й звідти атакували та майже перерізали комуніакції Лисичанська з Бахмутом.