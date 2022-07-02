Лукашенко погрожує сусідам ударом у випадку обстрілу Білорусі

1 година тому

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Олександр Лукашенко звинуватив Україну в спробі завдати ракетний удар по території Білорусі і оголосив, що білоруські військові отримали наказ завдати удар по кількох столицях у випадку обстрілу білоруської території. Про це він заявив під час урочистого виступу напередодні офіційного дня незалежності Білорусі.

Впродовж останніх тижнів Білорусь збільшила військову активність на своїй території і поблизу україно-білоруського кордону. Білорусь проводить військові навчання, створила третє, Південне оперативне командування Збройних сил, обіцяє формування "народного ополчення"

Це дало нові підстави політикам і експертам говорити про імовірність приєднання Білорусі до повномасштабної війни проти України.

Звинувачення на адресу України

Лукашенко під час виступу звинуватив Україну у спробі завдати ракетний удар по території Білорусі. Про це повідомляє БЕЛТА.

"Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, дякувати Богу, протиповітряними комплексами "Панцир" вдалося перехопити всі ракети, які були пущені Збройними силами України", - заявив керівник Білорусі.

Лукашенко також звинуватив Україну в спробі захопити білоруських далекобійників, двох з яких, як він стверджує, начебто вбили.

"Потім сказали, що це було бомбардування росіян, і вони загинули. Вирізали у загиблих людей з трупів органи, щоб не було видно, що вони застрелили. Але наші розібралися", - заявив Лукашенко.

Водночас керівник Білорусі заявив, що не зацікавлений у війні в Україні.

"Ще раз повторюю вам те, що казав рік і більше тому: ми не прагнемо воювати в Україні", - заявив він.

Попередження про удар по столицях

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Під час виступу Лукашенко також оголосив, що кілька тижнів тому віддав наказ білоруській армії "взяти під приціл" центри ухвалення рішень у кількох столицях. Про це повідомляє БЕЛТА.

"Хочу попередити "яструбів" і сказати вам відверто: трохи менш ніж місяць тому мною відданий наказ підрозділам Збройних Сил взяти під приціл, як зараз модно говорити, центри прийняття рішень у ваших столицях з усіма наслідками, що випливають", - заявив він.

Лукашенко попередив, що Білорусь завдасть удару по сусідах у випадку обстрілу білоруської території.

"Якщо тільки ви посмієте завдати удару, як вони планують, по Гомелю на півдні, по Мозирському нафтопереробному заводу, по аеропорту, аеродрому в Лунинці або Бресті, відповідь буде миттєвою. Чим відповісти у нас є. І не тільки тим, про що ми говорили нещодавно з президентом Росії (йшлося про ядерну зброю. - БЕЛТА). Я до цього давно готувався", - заявив керівник Білорусі.

Водночас Лукашенко стверджує, що не планує когось лякати.

"Ми в жодному разі нікого не лякаємо. Ми не хочемо ніякі "сувалкські коридори" пробивати. Ми цього не хочемо. Не треба шантажувати нас. Ви нас не чіпайте, і ми вас не чіпатимемо", - заявив він.

Раніше в соцмережах висловлювалися припущення, що через конфлікт Росії з Литвою щодо обмеження транзиту товарів до Калінінградської області Росії, російська армія можа напасти на південь Литви та прикордонні райони Польщі біля міста Сувалки, щоб вийти напряму до регіону.

Як реагують в Україні

Ще до виступу Лукашенка сьогодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що чутки про можливий наступ Білорусі на Україну потрібні Росії, щоб збільшити панічні настрої серед українців.

"Щодо всіх цих спекуляцій, що буквально завтра чи післязавтра обов'язково розпочнеться наступ. Так ось, ми все прекрасно розуміємо про цього дивного пана на прізвище Лукашенко. Ми розуміємо, що він хоче бути одночасно і там, і тут", - сказав Подоляк у відео в своєму інстаграмі.

"Але при цьому ми точно розуміємо, що відбувається на території Білорусі, та до будь-яких сценаріїв готові. У нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна - Білорусь готове для цього", - додав він.

За його словами, "якщо Лукашенку потрібно довести, що білоруської армії не існує, то вони можуть це (напад на Україну -Ред.) зробити".

Однак, додав Подоляк, якщо реальна загроза наступу Білорусі справді з'явиться, влада обов'язково попередить про це громадян.

Автор фото, Андрій Садовий Підпис до фото, У Львові відбулася нарада щодо оборони міста у випадку нападу з боку Білорусі

Водночас у Львові сьогодні відбулася нарада політичної та військової адміністрації міста, на якій обговорили план оборони міста у випадку нападу з боку Білорусі. Про це повідомив у фейсбуку мер Андрій Садовий.

За його словами, ситуація на українсько-білоруському кордоні є непередбачуваною.

"У кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. Поки ми не будемо переводити їх на цілодобове чергування. Але це рішення може змінитись у будь-який момент", - оголосив мер.

За словами Садового, розглядається можливість формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міськради та комунальних підприємств, формується резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання, розглядається підготовка до зими з можливістю обігріву без газу.

Садовий наголосив, що це інформація щодо підготовки оборони, яку він може оприлюднити.

"Важливо, щоб львів'яни знали, що місто в безпеці, а ворог не мав достатньо інформації для здійснення провокацій. Імперія впаде. Україна переможе. Рішення про наступ на Львів буде останнім рішенням в житті цих потвор", - відзначив мер Львова.