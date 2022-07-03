Стрілянина у торговому центрі в Копенгагені: є постраждалі

7 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, The shooting created panic at the shopping centre

Кілька людей постраждали у стрілянині в торговому центрі в столиці Данії Копенгагені, повідомляє поліція.

Очевидці розповідають про сцени хаосу, які вони спостерігали у торговому центрі Field на півдні міста після того, як там пролунали постріли.

Поліція у зв'язку з інцидентом заарештувала одну людину, проте не повідомила подробиць. Кількість жертв також наразі невідома.

Усі дороги біля торгового центру і лінія метро, що сполучає його з центром міста, закриті, на місці події працюють бригади швидкої допомоги та пожежні.

Пізніше поліція повідомила, що заарештувала одного підозрюваного, але не надала подробиць.

Очевидиця Емілі Джеппесен розповіла газеті Jyllands-Posten: "Було незрозуміло, що відбувається. Раптом усюди почався просто хаос".

Мер Копенгагена Софі Андерсен написала в Twitter, що чиновники не впевнені, скільки людей постраждало в результаті нападу, але сказала, що інцидент "дуже серйозний".

Field's є найбільшим торговим центром Данії з понад 140 магазинами та ресторанами.

Автор фото, EPA