Стрілянина у торговому центрі в Копенгагені: є постраждалі
Кілька людей постраждали у стрілянині в торговому центрі в столиці Данії Копенгагені, повідомляє поліція.
Очевидці розповідають про сцени хаосу, які вони спостерігали у торговому центрі Field на півдні міста після того, як там пролунали постріли.
Поліція у зв'язку з інцидентом заарештувала одну людину, проте не повідомила подробиць. Кількість жертв також наразі невідома.
Усі дороги біля торгового центру і лінія метро, що сполучає його з центром міста, закриті, на місці події працюють бригади швидкої допомоги та пожежні.
Пізніше поліція повідомила, що заарештувала одного підозрюваного, але не надала подробиць.
Очевидиця Емілі Джеппесен розповіла газеті Jyllands-Posten: "Було незрозуміло, що відбувається. Раптом усюди почався просто хаос".
Мер Копенгагена Софі Андерсен написала в Twitter, що чиновники не впевнені, скільки людей постраждало в результаті нападу, але сказала, що інцидент "дуже серйозний".
Field's є найбільшим торговим центром Данії з понад 140 магазинами та ресторанами.