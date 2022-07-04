Папа Римський зібрався до Києва і Москви

9 хвилин(и) тому

Папа Римський Франциск каже, що сподівається відвідати Москву і Київ після того, як повернеться з візиту до Канади пізніше цього місяця.

В інтерв'ю Reuters понтифік сказав, що Ватикан веде переговори з російським МЗС з приводу його візиту до Москви.

Після цього, можливо, відбудеться візит до Києва, куди Папу раніше вже запрошували і президент Володимир Зеленський, і мер Києва Віталій Кличко.

Папа Франциск сподівається, що зможе таким чином сприяти миру.

Раніше понтифік неодноразово засуджував Росію за збройну агресію проти України.