Українка Марина В'язовська - друга жінка, яка отримала найпрестижнішу математичну нагороду

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Марина В'язовська стала другою жінкою в історії, яка отримала цю престижну нагороду

Українська математикиня Марина В'язовська стала однією з чотирьох лауреатів престижної медалі Філдса, яку часто називають Нобелівською премією з математики.

Про це повідомляють на офіційній сторінці нагороди.

Іншими лауреатами премії стали француз Х'юго Дюмініль-Копен, Джун Ху зі США та британець Джеймс Мейнард. Нагороди були вручені під час церемонії на Міжнародному конгресі математиків.

Цьогорічний Міжнародний конгрес математиків мав пройти у Санкт-Петербурзі, однак через повномасштабне вторгнення Росії в України його перенесли до Гельсінкі.

Марина Вязовська отримала нагороду за її роботу над задачею пакування сфер у 8 та 24 вимірах. Раніше таку задачу розв'язували максимум для трьох вимірів.

37-річна В'язовська, яка завідує кафедрою теорії чисел у Швейцарському федеральному технологічному інституті Лозанни (EPFL), стала лише другою жінкою-лауреаткою медалі Філдса - до неї цю нагороду отримала Мар'ям Мірзахані у 2014 році.

Медаль Філдса заснували в 1936 році і відтоді вручають кожні чотири роки одному або кільком математикам віком до 40 років. Цю нагороду вважають найвищою у цій дисципліні та називають Нобелівською премією з математики (галузь, у якій Нобелівський фонд не спонсорує офіційну нагороду).

З Києва до Лозанни

Марина В'язовська народилася в Києві 2 грудня 1984 року. Вона захопилася математикою у ранньому віці.

"Мені подобалася математика ще зі шкільних років, - каже вона. - Вона завжди здавалася найбільш зрозумілим предметом. І оскільки мені це подобалося, я витрачав на це більше часу, і зрештою став краще знати математику, ніж інші предмети. Тоді вона мені починала подобатися ще більше - і так далі".

Отримавши ступінь бакалавра Київського національного університету імені Тараса Шевченка, В'язовська переїхала до Німеччини, щоб отримати ступінь магістра в Технічному університеті Кайзерслаутерна, а потім втупила до Боннського університету, де в 2013 році отримала ступінь доктора філософії з модульних форм.

У грудні 2016 року вона пристала на пропозицію EPFL стати доценткою, і вже за рік, у віці 33 років, вона стала професоркою.