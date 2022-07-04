Стрілянина на параді до Дня незалежності США – багато загиблих і поранених

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У Гайленд-парку в передмісті Чикаго сталася стрілянина на параді з нагоди Дня незалежності США, влада міста повідомляє про п'ятьох загиблих та 16 поранених.

Захід терміново перервали за 10 хвилин після початку, коли пролунали постріли.

Міська влада повідомила, що до лікарні потрапило вже щонайменше 16 людей.

Місцевий житель Майлз Заремскі розповів Chicago Sun-Times: "Я чув від 20 до 25 пострілів, які лунали один за одним. Тож це не міг бути просто пістолет чи дробовик".

Мер Гайленд-Парку заявив, що фестиваль скасований, і попросив людей уникати центру міста.

Фотографії, опубліковані в соціальних мережах, свідчать про те, що в цей район направили велику групу екстрених служб.