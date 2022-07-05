Що відомо про українську родину, яка загинула в російському Бєлгороді

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Жертвами нічного обстрілу російського Бєлгорода 3 липня, за останніми даними, стали п'ятеро людей, більшість із яких - громадяни України. Що про них відомо та що про вибухи кажуть місцеві жителі.

Росія звинуватила Україну в обстрілах ракетами своєї території. Ракети, мовляв, збила російська ППО, але уламки впали на житловий будинок.

Керівники України та генштаб ЗСУ офіційно ці звинувачення не коментували, але експерти припускають, що на місто впала власна російська ракета ЗРК "Панцир".

Що відомо про загиблих українців

Увечері 3 липня місцева влада повідомляла про чотирьох загиблих, троє з яких були громадянами України. Вранці 4 липня стало відомо, що кількість жертв обстрілу збільшилася до п'яти, причому всі загиблі - члени однієї родини, розповіла їхня родичка.

За її словами, загинули колись одружені Олег та Ольга, двоє їхніх дітей - 22-річна донька та 15-річний син, а також мати Ольги Тетяна.

Після того, як російські системи ППО збили ракету над Бєлгородом, її уламки впали на територію приватного будинку на вулиці Маяковського, де й проживала родина.

Російські видання "Медуза" та 7х7 поговорили з родичкою загиблих Ілоною, яка живе у Воронежі.

Вона розповіла, що загиблий чоловік переїхав із України до Росії кілька років тому і ще до повномасштабної війни РФ проти України отримав російське громадянство. Після початку війни в Україні він перевіз до Бєлгорода з Харкова свою родину - колишню дружину, сина, дочку та тещу.

Автор фото, губернатор Гладков

Сам чоловік жив у будинку на вулиці Маяковського, а родину, що приїхала з України, поселили у прибудованому до будинку флігелі. Коли в ніч проти 3 липня прогримів перший вибух, він вийшов з дому перевірити сім'ю, внаслідок чого отримав поранення. За даними РІА Новости, чоловік помер.

Голова Дергачівської міської ради (що біля Харкова) В'ячеслав Задоренко повідомив, що загинула родина Коптелових з Цупівки.

"Жителі Цупівки та інших окупованих населених пунктів вимушені були тікати від війни через Росію до країн Європи будь-якими доступними шляхами. На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території", - написав він в телеграмі.

"Рано чи пізно нам прилетить"

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Як розповіла ВВС місцева мешканка Марія (ім'я змінено на її прохання), прокинувшись уночі від звуків вибухів, вона одразу зрозуміла, що це. За її словами, вибухи були сильніші ніж будь-коли.

"24 лютого ми теж прокинулися від вибухів, але мені тоді здавалося, що за інтенсивністю вони були не такі сильні, - пояснює Марія. - Цього разу було хвилююче та страшно, попри те, що це вже частина дійсності, в якій ми зараз тут живемо. Потім все стихло, і вже вранці я прочитала у місцевих пабліках про те, що сталося".

"Для тих, хто розуміє, що йде війна, те, що сталася, логічно. Тому що, вибачте, від нас летять ракети туди, вбивають людей. Природно, будуть відповідь давати. А щодо коментарів у пабліках, там переважно голос мають ура-зігануті "патріоти", які пишуть, що треба їх усіх розбомбити і все в такому дусі. На вулицях якихось стихійних мітингів чи чогось такого не було", - розповідає про реакцію бєлгородців місцевий житель Володимир (ім'я змінено на його прохання).

Бєлгородська область межує з Україною, і прикордонні села за часів війни тут неодноразово потрапляли під обстріл. Проте для обласного центру, Бєлгорода, удари 3 липня стали першими. 1 квітня завдавали удару по нафтобазі в Бєлгороді, внаслідок якого почалася пожежа, але тоді обійшлося без жертв.

"Бєлгород - прикордонне місто, і в мене було відчуття, що рано чи пізно нам прилетить, і прилітатиме все частіше. Те, що все це затягується, не на краще, якихось діалогів чи мирних переговорів немає. Не можу сказати, що я здивована, але я маю почуття розчарування, що люди не можуть нормально домовитися і припинити цю війну", - каже Марія.

Бєлгород є важливим логістичним центром для постачання російських військ в Україні.

Чим вдарили?

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі звернув увагу, що низка ЗМІ повідомляють про можливий обстріл Бєлгорода ракетами російської ЗРК "Панцир С1". Залишки ракети нібито знайшли на місце обстрілу.

"На озброєнні ЗСУ таких комплексів немає", - каже Братчук.

Ця система може використовуватись як ППО для збиття невеликих пілотованих чи безпілотних апаратів.

Про влучання в житловий будинок частини російської ракети від ЗРК "Панцир" виданню The Insider підтвердили військовий експерт Олег Жданов та розслідувачі CIT.

Міноборони Росії заявило, що ЗСУ нібито запустило три ракети "Точки У", одна з яких після збиття ППО впала на житлові будинки.

У Бєлгородській області, як і в інших регіонах Росії, які межують з Україною, у квітні було оголошено "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Автор фото, МЧС России

Після початку "військової операції" і початку війни проти України влада цих областей неодноразово заявляла про обстріли та вибухи, у Бєлгородській області заявляла про загибель двох місцевих жителів.

11 травня повідомлялося, що внаслідок обстрілу одна людина загинула і семеро отримали поранення у селі Солохи, а 27 травня - про загибель жінки у селі Журавлівка.

Кілька тижнів тому влада Бєлгородської області оголосила про евакуацію жителів Журавлівки та сусіднього села Нехотіївка.

1 квітня у Бєлгороді взагалі згоріла нафтобаза, а 1 травня там вибухнули склади зброї.

Президент України Володимир Зеленський заперечує, що українські війська ведуть бойові дії на території Росії.

При цьому в раді національної безпеки та оборони України раніше допускали ймовірність перенесення бойових дій на суміжну російську територію, якщо цього вимагатимуть обставини.