Лисичанськ. Як виглядає захоплене росіянами місто
На початку липня українська армія вийшла з Лисичанська, відступивши під натиском російських військ, які мали значну перевагу в озброєнні.
Таким був наказ командування. За словами Володимира Зеленського, завданням було зберегти людські життя.
"Ми повернемось завдяки нашій тактиці і завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї", - сказав президент.
Наприкінці червня українські військові вже вийшли з сусіднього Сєвєродонецька.
Тепер росіяни практично повністю контролюють Луганську область.
Журналісти Reuters побували в захопленому росіянами Лисичанську, приєднавшись до престуру, який організували бойовики так званої ЛНР.
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