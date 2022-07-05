Лисичанськ. Як виглядає захоплене росіянами місто

1 година тому

На початку липня українська армія вийшла з Лисичанська, відступивши під натиском російських військ, які мали значну перевагу в озброєнні.

Таким був наказ командування. За словами Володимира Зеленського, завданням було зберегти людські життя.

"Ми повернемось завдяки нашій тактиці і завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї", - сказав президент.

Наприкінці червня українські військові вже вийшли з сусіднього Сєвєродонецька.

Тепер росіяни практично повністю контролюють Луганську область.

Журналісти Reuters побували в захопленому росіянами Лисичанську, приєднавшись до престуру, який організували бойовики так званої ЛНР.