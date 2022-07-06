"Можна, але нільзя". Як жартують про обмеження на пересування чоловіків
Новина про обмеження вільного пересування українців, насамперед чоловіків призовного віку, мала вибуховий ефект в соцмережах.
Генеральний штаб декілька разів за день намагався пояснити свої попередні роз'яснення на цю тему, чим ще більше спантеличував українців.
Спроби Генштабу пояснити, у яких випадках варто брати дозвіл у військкоматах, викликали хвилю жартів та мемів у соцмережах.
Вони, зокрема, стосувалися комунікації Генштабу, яка залишає більше запитань, аніж дає відповідей.
"Можна, але - нільзя... Нільзя канєшна, але - можна..." - жартома витлумачив суть пояснень Генштабу користувач Фернан Магеллан.
Блогер Антон Ходза спародіював тих користувачів, які закликали не розганяти зраду і дочекатися пояснень Генштабу, які мало що пояснили.
У відповідь на повідомлення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що призовники та військовозобов'язані мають брати дозвіл при виїзді за межі своїх районів та областей українці жартували про те, чи можна вийти з дому, щоб отримати такий дозвіл…
… або чи можна виїхати на роботу в Київ, якщо живеш у передмісті.
Користувач Євген Руденко опублікував таку картинку з підписом "Чоловіки Глевахи та Боярки прориваються на роботу до столиці".
Пізніше представник управління персоналу Генштабу Олександр Хлись зазначив, що дозвіл військкоматів потрібно отримувати лише для виїзду за межі областей.
А для пересування в межах області, чи столиці та області - не потрібно.
Також користувачі на основі пояснень Генштабу спробували пояснити, як виглядатиме процедура отримання такого дозволу.
Українські розробники мемів Goni Memes жартують, що за новими правилами далеко від військкомату відходити не можна.
Швидко зорієнтувалися і деякі компанії, які жартували, що до них можна завітати без дозволу з військкомату.
Дозвіл на пересування Україною для призовників і військовозобов'язаних надихнув користувачів на поезію. "Ми не празднували" перефразували пісню "Старенький трамвай".
Отримання дозволу з військкомату користувачі прирівнювали до необхідних речей. У мемах обіграли кадр з фільму "Термінатор".
Також стендапер Антон Тимошенко пожартував над всесильністю Генштабу.
Резонансна норма про пересування не є новою. Їй вже понад 30 років, з'явилась вона в першій редакції закону "Про військовий обов'язок і військову службу", ухваленому в 1992 році.
Згідно з нею, під час війни "забороняється виїзд з місця проживання" призовників, військовозобов'язаних та резервістів без дозволу керівника відповідного військкомату, які зараз називаються територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки (ТЦК).
Журналіст Вахтанг Кіпіані вважає, що військовозобов'язані особи самі мають повідомляти військкомати про своє перебування і зміну соціального і сімейного стану.
"Держава має знати, а не здогадуватися, де ви перебуваєте, який у вас актуальний стан здоров'я, скільки маєте дітей і так далі. Як кажуть, не думайте, що Україна зробила для вас, а думайте про те, що ви зробили для України", - переконаний він.
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Кінець подкаст
Пізно увечері стало відомо, що депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №7522 про вільне переміщення вищеперелічених категорій територією України без отримання відповідного дозволу у військкоматі. Його можуть розглянути уже 8-9 липня.
А президент Володимир Зеленський вимагає роз'яснення від Генштабу щодо порядку отримання дозволів для військовозобовʼязаних. Президент також попросив не ухвалювати подібних рішень без нього.
Користувач Роман Нейтер після повідомлень Генштабу вирішив особисто піти до військкомату.
"Пішов сьогодні в військкомат. Приймальні години - вівторок та четвер, з 9 до 13. Хлопці на прохідній мене обнадіїли, що в четвер я теж до військкомату не потраплю, бо там є черга понад 700 осіб", - написав він.
Одночасно з ним до військкомату підійшло ще кілька осіб.
Тобто, якщо усім резервістам та військовозобов'язаним доведеться йти за дозволами, то військкомати може чекати колапс.