"Можна, але нільзя". Як жартують про обмеження на пересування чоловіків

17 хвилин(и) тому

Автор фото, НотаЄнота

Новина про обмеження вільного пересування українців, насамперед чоловіків призовного віку, мала вибуховий ефект в соцмережах.

Генеральний штаб декілька разів за день намагався пояснити свої попередні роз'яснення на цю тему, чим ще більше спантеличував українців.

Спроби Генштабу пояснити, у яких випадках варто брати дозвіл у військкоматах, викликали хвилю жартів та мемів у соцмережах.

Автор фото, Lonep

Вони, зокрема, стосувалися комунікації Генштабу, яка залишає більше запитань, аніж дає відповідей.

"Можна, але - нільзя... Нільзя канєшна, але - можна..." - жартома витлумачив суть пояснень Генштабу користувач Фернан Магеллан.

Автор фото, Фернан Магелан

Блогер Антон Ходза спародіював тих користувачів, які закликали не розганяти зраду і дочекатися пояснень Генштабу, які мало що пояснили.

Автор фото, Антон Ходза

Автор фото, Антон Ходза

У відповідь на повідомлення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що призовники та військовозобов'язані мають брати дозвіл при виїзді за межі своїх районів та областей українці жартували про те, чи можна вийти з дому, щоб отримати такий дозвіл…

Автор фото, Oleksii Krasnoshchokov

… або чи можна виїхати на роботу в Київ, якщо живеш у передмісті.

Користувач Євген Руденко опублікував таку картинку з підписом "Чоловіки Глевахи та Боярки прориваються на роботу до столиці".

Автор фото, Евгений Руденко

Пізніше представник управління персоналу Генштабу Олександр Хлись зазначив, що дозвіл військкоматів потрібно отримувати лише для виїзду за межі областей.

А для пересування в межах області, чи столиці та області - не потрібно.

Також користувачі на основі пояснень Генштабу спробували пояснити, як виглядатиме процедура отримання такого дозволу.

Автор фото, Ми не празнували

Українські розробники мемів Goni Memes жартують, що за новими правилами далеко від військкомату відходити не можна.

Автор фото, GoniMemes

Швидко зорієнтувалися і деякі компанії, які жартували, що до них можна завітати без дозволу з військкомату.

Автор фото, Пузата хата

Дозвіл на пересування Україною для призовників і військовозобов'язаних надихнув користувачів на поезію. "Ми не празднували" перефразували пісню "Старенький трамвай".

Автор фото, Ми не празднували

Отримання дозволу з військкомату користувачі прирівнювали до необхідних речей. У мемах обіграли кадр з фільму "Термінатор".

Автор фото, Олександр Рудоманов

Також стендапер Антон Тимошенко пожартував над всесильністю Генштабу.

Автор фото, Anton Tymoshenko

Резонансна норма про пересування не є новою. Їй вже понад 30 років, з'явилась вона в першій редакції закону "Про військовий обов'язок і військову службу", ухваленому в 1992 році.

Згідно з нею, під час війни "забороняється виїзд з місця проживання" призовників, військовозобов'язаних та резервістів без дозволу керівника відповідного військкомату, які зараз називаються територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки (ТЦК).

Журналіст Вахтанг Кіпіані вважає, що військовозобов'язані особи самі мають повідомляти військкомати про своє перебування і зміну соціального і сімейного стану.

"Держава має знати, а не здогадуватися, де ви перебуваєте, який у вас актуальний стан здоров'я, скільки маєте дітей і так далі. Як кажуть, не думайте, що Україна зробила для вас, а думайте про те, що ви зробили для України", - переконаний він.

Місія нездійсненна?

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Пізно увечері стало відомо, що депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №7522 про вільне переміщення вищеперелічених категорій територією України без отримання відповідного дозволу у військкоматі. Його можуть розглянути уже 8-9 липня.

А президент Володимир Зеленський вимагає роз'яснення від Генштабу щодо порядку отримання дозволів для військовозобовʼязаних. Президент також попросив не ухвалювати подібних рішень без нього.

Користувач Роман Нейтер після повідомлень Генштабу вирішив особисто піти до військкомату.

"Пішов сьогодні в військкомат. Приймальні години - вівторок та четвер, з 9 до 13. Хлопці на прохідній мене обнадіїли, що в четвер я теж до військкомату не потраплю, бо там є черга понад 700 осіб", - написав він.

Одночасно з ним до військкомату підійшло ще кілька осіб.

Тобто, якщо усім резервістам та військовозобов'язаним доведеться йти за дозволами, то військкомати може чекати колапс.