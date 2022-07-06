Молилися і не викликали лікаря. В Австралії 12 людей судитимуть за смерть 8-річної дівчинки

1 година тому

Автор фото, JAYDE STRUHS Підпис до фото, Елізабет Струс зі своєю старшою сестрою Джейд

В Австралії 12 членів релігійної громади заарештували за звинуваченням у смерті восьмирічної дівчинки, яка своєчасно не отримала медичної допомоги.

Елізабет Струс померла 7 січня в будинку біля Брісбена, який, ймовірно, належить громаді.

Дівчинка страждала на діабет, але, як встановило слідство, цілий тиждень до смерті вона не отримувала ін'єкцій інсуліну попри стан, що різко погіршувався.

Батьків Елізабет - Джейсона та Керрі Струс - вже засудили невдовзі після її смерті за статтями вбивство, тортури та ненадання дитині життєво важливих умов.

Тепер перед судом постануть ще 12 членів громади віком від 19 до 64 років, які не надали допомоги дівчинці, яка помирала, йдеться в заяві поліції штату Квінсленд.

За словами поліцейських, усі вони вирішили молитися за зцілення дитини, замість того, щоб викликати медиків, і повідомили владу про смерть дівчинки лише наступного дня після трагедії.

"Я 40 років працюю в поліції, але ні з чим подібним досі не стикався", - сказав австралійській пресі детектив Гаррі Воттс.

За словами Воттса, такого раніше не траплялося ані в Квінсленді, ані в Австралії загалом.

Смертельний культ

Батьки Елізабет Струс належать до невеликої, закритої релігійної громади в містечку Тувумба, яка не пов'язана з жодною з традиційних церков.

Крім Елізабет, у них є ще діти. За словами старшої дочки - Джейд Струс, родичі, які не поділяли захоплень її батьків, були вражені та глибоко пригнічені смертю Елізабет.

"Ми зіткнулися з жорстокою реальністю, коли люди, які мали її захистити, не зробили цього. І, можливо, ми ніколи не дізнаємося про все, що сталося", - сказала дівчина.

Вона також заявила, що її батьки були частиною культу, заснованого на страху, підпорядкуванні та релігійних крайнощах.

12 заарештованих членів громади постануть перед судом у середу. На Джейсона і Керрі Струс також чекає черговий процес у другій половині липня, але поки що неясно, за якими саме звинуваченнями.