Цивільні тікають зі Слов'янська на тлі наступу росіян

Пол Кірбі

BBC News

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Слов'янська рада

Влада закликає мешканців виїхати зі Слов'янська після того, як двоє людей загинули під час атаки росіян на ринок.

У середу вранці цивільні сідали в мікроавтобуси, у той час як російські війська продовжували наступ з півночі та сходу.

Розвідка Британії заявила про "реалістичну ймовірність", що бій за Слов'янськ стане наступним ключовим у битві за Донбас.

За словами розвідників, російські сили, ймовірно, за 16 км на північ від міста.

Донецький губернатор Павло Кириленко заявив, що росіяни перетворили всю Донецьку область на гарячу точку, де небезпечно залишатися мирним жителям.

"Я закликаю всіх до евакуації, евакуація рятує життя", - написав він у соцмережі.

У березні Росія переключила свою увагу на Донбас після невдалої спроби захопити столицю. Вона взяла під контроль Луганську область, а тепер просувається на решту Донецької.

Російські коментатори кажуть, що захоплення останнього міста Луганщини розчистило шлях для просування до міст на заході та півдні.

Проте голова Луганської області Сергій Гайдай заявив, що українські військові продовжують порушувати плани росіян на кордоні з Донецькою областю, зокрема, навколо магістральної дороги Лисичанськ-Бахмут.

Російський військовий експерт Владислав Шуригін заявив газеті "Известия", що на розмінування армії РФ знадобиться кілька днів, а наступні масштабні бої будуть за Слов'янськ і сусідній Краматорськ, а також за витіснення українських військ подалі від Донецька.

Слов'янськ був захоплений підтримуваними Росією силами в 2014 році, але відвойований українцями через два з половиною місяці. Коли у вівторок жителі відзначали річницю успіху своєї армії, російська артилерія обстріляла місто.

Автор фото, MIGUEL MEDINA/AFP Підпис до фото, Під час бомбардування російськими військами ринку у Слов'янську у вівторок двоє людей загинули і семеро отримали поранення

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Крім того, у Миколаївській області вранці в середу внаслідок удару російської крилатої ракети по кафе загинув мирний житель, повідомила місцева влада. А в Харкові на під час нічного обстрілу будівлі університету загинув охоронець.

Хоча російські сили відступили з-під Києва через місяць після початку вторгнення, голова Ради безпеки Росії Микола Патрушев повторив, що головною метою Кремля все ще є зміна лідерів України та захоплення значної частини її території.

Соратник російського лідера повторив попередні заяви президента Путіна про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, заявивши, що ці цілі будуть досягнуті, попри військову допомогу Заходу Києву.

Частково думки Путіна під час вторгнення розкрили у французькому документальному фільмі минулого тижня, в якому передали напружену дев'ятихвилинну телефонну розмову президентів Росії та Франції, під час якої Путін сказав Макрону, що президент Зеленський начебто не був обраний демократичним шляхом і прийшов до влади через кровопролиття, коли людей спалювали живцем.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу заявив, що публікація розмови є порушенням дипломатичного етикету, хоча Росії немає чого соромитися.