Уряд Бориса Джонсона залишили майже 40 людей. Чи змусять його піти у відставку

51 хвилин(и) тому

Автор фото, UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR

Прем'єр-міністр Великої Британії ввечері 6 липня відмовився йти у відставку попри тиск з боку суспільства та власних міністрів.

Хвиля звільнень почалася після того, як увечері 5 липня свої посади залишили міністр охорони здоров'я Саджід Джавід та канцлер казначейства Ріші Сунак.

Приводом для їхньої відставки став скандал через призначення Борисом Джонсоном на урядову посаду члена парламенту Кріса Пінчера, звинуваченого у сексуальних домаганнях.

Загалом понад 40 осіб на знак протесту залишили свої посади в уряді. Серед них глави міністерств і відомств та інші працівники кабінету.

Як повідомило джерело BBC, Джонсона планує відвідати сер Грем Брейді, голова так званого Комітету 1922 року, що представляє босів консервативної партії, щоб "дати йому мудру пораду".

Високопоставлений соратник прем'єра сказав BBC: "Тепер питання лише в тому, як він піде".

Але ввечері 6 липня прем'єр-міністр заявив депутатам парламенту, що все це не змусить його подати у відставку.

Джонсон заявив, що для нього було б неправильно "піти" на тлі економічного тиску та війни в Україні.

Під час неодноразових запитань він відкинув призначення позачергових виборів, сказавши, що бачить можливість провести всенародне голосування не раніше 2024 року.

Водночас Джонсон визнав, що призначення Пінчера було "серйозною помилкою", попри те, що він знав про звинувачення в неналежній поведінці.

В останні місяці Джонсон кілька разів приїздив до Києва, його уряд активно надавав Україні політичну підтримку та озброєння.

Він також став одним з найбільш різких критиків політики Росії та Володимира Путіна щодо України.

Чи буде відставка

Місяць тому, в червні, Джонсон отримав імунітет на рік, коли парламентарі не змогли висловити йому недовіру.

Тоді приводом для обурення стало порушення карантинного режиму на Даунінг-стріт у розпал епідемії коронавірусу.

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Позбавити Джонсона імунітету могло б рішення щодо зміни правил, що регулюють вотум довіри, але це питання в Комітеті 1922 року відклали.

Політичний редактор ВВС Кріс Мейсон пише, що члени кабінету Джонсона один за одним надсилали йому повідомлення про те, що збираються зустрітися з прем'єр-міністром ввечері, щоб "чітко повідомити йому, що він повинен піти".

"Вестмінстер - це поштовий індекс, який визначається потужністю. І сьогодні ввечері це змінюється. Здається, кінець прем'єрства Бориса Джонсона неминучий", - вважає Мейсон.

Декілька міністрів згуртувалися навколо Джонсона, але бунтівні представники консерваторів планують використати майбутнє голосування в Комітеті 1922 року, щоб не дати прем'єру протягнути на посаді ще один рік.

Якщо партійні боси змінять правило одного року імунітету, торі-повстанці зможуть знову спробувати усунути Джонсона пізніше цього літа або восени.

Якщо Джонсон отримає вотум недовіри в парламенті, йому доведеться піти у відставку або призначити вибори.

Окрім того, він може піти у відставку добровільно - можливо, під тиском кабінету міністрів, як Маргарет Тетчер, або після нової хвилі міністерських відставок.