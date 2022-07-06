Джонсону загрожує відставка, долар по 35, воєнні злочини Росії у Херсоні. Теленовини ВВС 06.07.2022

42 хвилин(и) тому

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