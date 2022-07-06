Джонсону загрожує відставка, долар по 35, воєнні злочини Росії у Херсоні. Теленовини ВВС 06.07.2022
У випуску новин 29 червня:
- Росія намагається наступати на Слов'янськ та взяти під контроль дорогу на Бахмут - останнє зведення з фронту.
- Розслідування воєнних злочинів - спеціальний репортаж ВВС щодо російських звірств у Бучу.
- Херсонська "Буча" - що відбувається на окупованому Півдні? Аналізує наживо кореспонеднтка ВВС Діана Куришко.
- Голова нацбанку заявляє - друкувати гривні більше не можна, треба шукати інші рішення. Що відбувається з гривнею? Коментує професор Чернівецького національного університету Петро Нікіфоров, завідувач кафедри фінансів і кредиту.
- Два ключові міністри уряду Великої Британії виступили проти Бориса Джонсона і подали у відставку. Депортаж з Даунінг стріт. Чи зможе Борис Джонсон втриматись при владі? Репортаж із Даунінг-стріт. Наживо аналізує кореспондентка ВВС Ольга Мальчевська.
- Як британський прем'єр завоював серця українців - з'ясовував кореспондент ВВС Роман Лебедь.
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