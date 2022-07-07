На острові Зміїний встановили український прапор

1 година тому

Автор фото, ДСПУ

Українські військові встановили прапор України на острові Зміїний у Чорному морі. Про це повідомила прикордонна служба.

Вранці Одеська ОВА заявляла про обстріл Зміїного російськими ракетами. Суттєво постраждав причал.

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про зачистку Зміїного.

За інформацією військових, на острові знайшли близько 30 одиниць знищеної російської техніки та покинуту амуніцію.

Зміїний має площу менше 0,2 квадратного кілометра. Але він має важливе значення для контролю над західним Чорним морем.

Автор фото, Держприкордонслужба

У російському міноборони повідомили, що українські військові висадилися на острові близько 5 ранку з моторного човна. За словами міноборони вони сфотографувалися з прапором.

У відомстві твердять, що російський літак наніс ракетний удар по острову, знищивши частину військових. Інші, за повідомленням, втекли у напрямку Приморського Одеської області.

Жодних доказів своїх заяв міноборони РФ не надало.

ВВС Україна не може оперативно перевірити такі заяви в умовах війни.

Автор фото, Братчук Підпис до фото, Прапор з підписом, який підняли над Зміїним

Упродовж чотирьох місяців цей невеликий острівець був ареною обстрілів, в яких загинули десятки людей, а загальний тоннаж потоплених поряд з ним кораблів потягне на результат морської битви.

На острові практично немає природних укриттів. Сховатись на ньому від вогню дуже складно, а невелика площа змушує розміщувати техніку та гарнізон практично в одній точці.

Автор фото, ДСПУ

Проте Росія не залишала спроб захопити і утримати острів, що призводило до великих втрат.

30 червня Росія забрала свій гарнізон з острова Зміїний. Російське міністерство оборони назвало це "кроком доброї волі".

Тоді українське командування "Південь" заявило, що по Зміїному завдано удару, після якого російський гарнізон був поспішно евакуйований. Повідомлення дали з фотографією острова, з якого піднімається кілька стовпів диму.

Автор фото, UKRAINIAN GROUND FORCES/HANDOUT VIA REUTERS

Морські втрати Росії

Найвідомішим епізодом битви за острів Зміїний стала загибель флагмана російського Чорноморського флоту, крейсера "Москва".

Корабель затонув 14 квітня 2022 року після того, як у нього влучили дві ракети українського берегового протикорабельного комплексу "Нептун".

Автор фото, MIKE RIGHT/TWITTER Підпис до фото, Сторони конфлікту давали суперечливі дані про те, чому потонув крейсер "Москва"

Також біля острова Зміїний підбили та потопили ще кілька плавзасобів.

2 травня, як повідомили українські військові, біля острова ударами з безпілотників TB2 Bayraktar підбили два патрульні катери проєкту 03160 "Раптор" та десантний корабель проєкту 11770 "Серна", а також, за твердженням України, два ЗРК "Тор". Удари з безпілотників, зняті бортовою камерою, згодом опублікували в інтернеті.

17 червня в районі острова ВМС України завдали удару двома ракетами Harpoon по буксиру "Рятувальник Василь Бех". Українці стверджували, що судно перевозило на острів боєприпаси та підкріплення.

Міністерство оборони Великої Британії 21 червня також назвало буксир знищеним.

Втрати України

Україна також зазнала втрат на острові. 9 травня українські ЗМІ повідомили про загибель заступника командувача ВМС ЗСУ з авіації полковника Ігоря Бедзая, який пілотував вертоліт-амфібію Мі-14 і був збитий російським винищувачем.

Повідомлялося також про загибель у районі Зміїного пілота українського гелікоптера Василя Ільчука із 10-ї авіаційної бригади ВМС України, проте обставини його смерті невідомі.

Загроза Україні та її сусідам

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Посилення російської присутності у Чорному морі може бути катастрофічним для України - як стратегічно, так і економічно.

Україні вже довелося закрити свій порт в Одесі, призупинивши експорт життєво важливого зерна.

Присутність на Зміїному також дала б російським військовим шанс прорватися в Придністров'я - територію, що відкололася від Молдови й перебуває під контролем Росії.

НАТО посилило кордони Румунії з початком війни, направивши туди бельгійські та французькі війська. Острів Зміїний розташований поблизу гирла річки Дунай, яка протікає уздовж кордону Румунії з Україною. Чорноморський порт Румунії Констанца розташований неподалік на півдні й приймає контейнеровози, які більше не можуть йти до Одеси.

Російський військово-політичний аналітик Олександр Михайлов заявляв, що війська на острові Зміїний можуть контролювати рух у північно-західне Чорне море та дельту Дунаю - ворота в південно-східну Європу.

Колись острів Зміїний був територією Румунії, поки в 1948 році не був переданий Радянському Союзу, який використовував його як радіолокаційну базу. Оскільки Румунія перебувала під радянським впливом до 1989 року, Бухарест прийняв цю угоду.

Україна отримала контроль над островом з падінням комунізму, і врешті-решт у 2009 році Міжнародний суд ООН окреслив територіальні межі острова, віддавши Румунії майже 80% Чорноморського континентального шельфу поблизу острова, а Україні - решту.

Автор фото, Укрпошта Підпис до фото, Поштова марка, якою "Укрпошта" відзначила хоробрість українських воїнів, захоплених у полон на Зміїному наприкінці лютого

Зміїний має не лише стратегічне значення, оскільки ця частина Чорного моря багата вуглеводневими ресурсами, тому рішення Гааги означає, що обидві країни мають запаси нафти та газу.

Може здатися, що цей маленький скелястий виступ має не таку вже й велику цінність, але його доля є ключовим елементом російської війни.