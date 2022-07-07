Борис Джонсон покине пост лідера консерваторів і прем'єра

1 година тому

Автор фото, 10 DOWNING STREET

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон піде у відставку з поста лідера Консервативної партії.

Водночас він залишиться на посту прем'єра до осені, повідомляє політичний кореспондент ВВС Кріс Мейсон.

Змагання за посаду лідера партії відбудеться цього літа. Новий прем'єр-міністр перейме справи у жовтні.

Як повідомив речник канцелярії прем'єр-міністра, у четвер Борис Джонсон виступить зі зверненням до країни.

Серйозна криза в британському уряді, пов'язана з довірою прем'єр-міністру, розвивалася вже кілька місяців і досягла апогею цього тижня.

Відставка Джонсона стала результатом безпрецедентного тиску з боку його уряду.

Свої пости за останні дні залишили понад 50 міністрів, включаючи деяких із найближчих прихильників Джонсона, як от канцлер Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавид.

Міністр внутрішніх справ Пріті Патель, яка цілковито зобов'язана своєю кар'єрою Борису Джонсону, і міністр транспорту Грант Шеппс також закликали Джонсона піти у відставку.

Вранці в четвер новий канцлер Надим Захаві, який обійняв цю посаду менше 48 годин тому, після відходу Сунака, закликав Джонсона скласти повноваження, заявивши, що "це нестерпно і ставатиме лише гірше".

Спроби змістити Джонсона члени його партії робили впродовж року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За останні кілька днів десятки колишніх соратників Бориса Джонсона сказали, що більше не довіряють йому

Останнім ударом став скандал із Крісом Пінчером - членом уряду Джонсона, якого звинуватили у сексуальних домаганнях до чоловіків.

Цього тижня стало відомо, що двоє чоловіків поскаржилися на Пінчера, що той непристойно зачіпав їх на вечірці у закритому клубі. Кріс Пінчер безпосередньо відповідав за дисципліну консерваторів у парламенті.

Парламентаріїв обурив той факт, що Джонсон призначив цього депутата на високу посаду всупереч тому, що його вже звинувачували у домаганнях раніше, і внутрішнє розслідування дійшло висновку, що звинувачення були обґрунтованими.

Джонсон відповів, що нічого такого не пам'ятає, але потім вирішив все ж перепросити - але лише після того, як з'явилися незаперечні свідчення того, що йому доповідали про інцидент особисто. Навіть якщо Джонсон забув про це, його секретар міг легко підняти протокол тієї зустрічі та нагадати.