Чи настала пауза у боях?

19 хвилин(и) тому

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У міністерстві оборони Росії заявили про паузу у бойових діях, які тривають з початку широкомасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого.

Інформацію про паузу у боях на Донбасі підтверджує також британська розвідка та Інститут вивчення війни (США).

За словами представника міноборони, якого цитує державне агентство ТАСС, у підрозділах, які виконували "бойові завдання", відбувається поповнення бойових можливостей.

"Військовослужбовцям дали можливість відпочити, отримати листи та відправлення з дому", - цитує ТАСС свого співрозмовника у міноборони.

Раніше російський міністр оборони Сергій Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну про "повне звільнення" Луганської області України.

Тоді Путін у відповідь наказав дати військовим час на відпочинок.

Україна про якусь паузу в бойових діях не говорить.

"Операційна пауза"

Повідомлення російського міноборони про паузу в боях підтверджує й американський Інститут вивчення війни (ISW).

Його експерти відзначили, що 6 липня, уперше за 133 дні війни, Росія не робила заяв щодо територіальних здобутків в Україні.

Це, на їх думку, підтверджує оцінку про те, що російські війська здебільшого почали "операційну паузу".

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Аналітики нагадують, що міністерство оборони Росії не заявляло про жодні територіальні здобутки з 3 липня.

Водночас, за їхньою оцінкою, російські сили на "паузі" продовжують брати участь в обмежених наземних атаках, щоби створити умови для великих наступальних операцій.

Міністерство оборони Великої Британії також фіксує паузу у боях на Донбасі.

За даними британської розвідки, російські війська переформовуються після наступу минулого тижня, але вздовж лінії фронту в Донецьку тривають обстріли.

Експерти сходяться на думці, що Кремль продовжує готуватися до затяжної війни, створюючи умови для мобілізації економіки.

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5 липня в російській Думі пройшов перше читання урядовий закон про спеціальні економічні заходи. Цей закон є спробою Кремля запровадити економічні заходи на підтримку "спеціальної військової операції" в Україні без формального оголошення мобілізації на рівні держави. Це також дозволить росіянам уникнути визнання того, що їх країна веде війну та має значні втрати.

Українські військові не повідомляли про жодну "паузу" чи "оперативну паузу" в боях.

Натомість у ранковому зведенні Генштабу за добу йшлося про спроби штурмових дій росіян на окремих ділянках в Харківській області, на Слов'янському напрямку, а також систематичні обстріли з артилерії та іншої зброї на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Південнобузькому та Запорізькому напрямках.