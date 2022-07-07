Як литовці подарували українцям Байрактар

20 хвилин(и) тому

Литва передала українській армії новий "Байрактар", на який збирала гроші вся країна.

Всього за кілька днів литовці зібрали на бойовий дрон майже 6 млн євро. Після цього турецька компанія Baykar, яка виробляє знамениті дрони, вирішила передати апарат Україні безкоштовно. Про це повідомив Халук Байрактар, гендиректор Baykar.

Тож уряд Литви вирішив витратити зібрані гроші на купівлю озброєння для "Байрактара" і на гуманітарну допомогу Україні.