Борис Джонсон подав у відставку. Але пообіцяв підтримку Україні і надалі

34 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон подав у відставку. Про це він заявив він під час виступу на Даунінг-стріт в четвер.

Джонсон покидає пост прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії.

Своє звернення до нації Борис Джонсон почав зі слів про те, що його відставка - це бажання парламентської фракції Консервативної партії. Йому особисто шкода йти з "найкращої у світі роботи".

Він заявив, що гордий тим, чого досяг його уряд, на долю якого випали найскладніші часи як у загальносвітовому значенні, так і в масштабах країни.

За його словами, вони з честю впоралися з брекзитом, зробили усе можливе для подолання пандемії коронавірусу та очолили світову громадськість у боротьбі проти путінської агресії в Україні.

Джонсон також звернувся і до народу України та запевнив, що Британія продовжить підтримувати його за будь-яких обставин та виконає всі свої обіцянки.

"Ми продовжимо підтримувати вашу боротьбу за свободу так довго, як буде потрібно", - сказав він.

Він подякував британцям та однопартійцям за надану йому довіру та "величезний привілей" і закликав свою партію не здавати позиції, які здобув нинішній уряд.

"Короткотерміновий" прем'єр

Борис Джонсон увійшов до числа британських прем'єрів, які займали свою посаду найменше часу. Підрахунок ведеться серед лідерів, які обиралися з початку 1900 років.

Джонсон був прем'єром два роки і 349 днів - це сьомий рядок у цьому списку.

Джонсон поступається навіть своїй попередниці Терезі Мей, яка теж залишила свою посаду достроково. Мей протрималася при владі три роки та 11 днів.

Реакція Росії

Представники російської влади миттєво відреагували на відставку Бориса Джонсона. Він став першим європейським лідером, який змінився під час повномасштабного вторгнення Росії.

"Він нас дуже не любить. Ми його теж", - написав речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медвєдєв висловився різкіше: "Перший пішов… Закономірний підсумок британської наглості та бездарної політики. Особливо на міжнародному треку".

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко переконана, що у європейців "відкриваються очі" і доля Джонсона буде не поодинокою.