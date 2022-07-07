Підводна спецоперація. Як на Зміїному встановили український прапор

1 година тому

Автор фото, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Українські сили спеціальних операцій розповіли, як дістались до острова Зміїний і встановлювали там український прапор. Це виявилась спеціальна підводна і надводна операція, внаслідок якої жоден український боєць не загинув.

Як розповіли в командуванні ССО, вночі 7 липня до Зміїного на підводних засобах підійшли бойові плавці з 73-го морського центру імені кошового отамана Антіна Головатого.

Вони обстежили прибережну зону, перевірили, чи немає там протичовнових та протидесантних мін. Після цього вони подали сигнал для продовження операції.

Автор фото, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

За даними командування ССО, першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи.

Автор фото, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Після виходу на острів військові оглянули його, зібрали дані про залишену російську техніку та озброєння.

Військові встановили українські прапори у різних частинах острова.

Автор фото, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Також над Зміїним замайорів стяг 73-го центру спеціального призначення ССО України.

Автор фото, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

У ССО повідомили, що коли українські військові були на острові, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного.

"Виконавши задачу, зведена група залишила острів. Після цього росіяни завдали ракетний удар по Зміїному, влучивши у пірс. Група українських військових у повному складі неушкодженою повернулася на базу", - запевнили в ССО.

Натомість міноборони Росії 7 липня заявили, що завдали удару по Зміїному та знищили частину українських військових, які туди висадились.

Росіяни 30 червня пішли з острова Зміїний та назвали це "жестом доброї волі".

Українська армія посилено обстрілювала острів й твердить, що росіян змусили відступити.

Зміїний є стратегічним островом у Чорному морі на шляху з Одеси до проток. Росіяни захопили його у перший день повномасштабного нападу 24 лютого.