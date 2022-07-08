Ексбосів ФІФА та УЄФА Зеппа Блаттера та Мішеля Платіні виправдали

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Швейцарський суд виправдав колишнього керівника міжнародної футбольної федерації ФІФА Зеппа Блаттера та ексочільника УЄФА Мішеля Платіні. Їх підозрювали у корупції, проте суд визнав ці звинувачення не доведеними.

Процес над Блаттером та Платіні розпочався у швейцарській Беллінцоні 8 червня цього року.

Прокуратура звинуватила колишніх футбольних босів у шахрайстві, підробці документів, розтраті та зловживанні службовим становищем. Йдеться про платіж приблизно на два мільйони швейцарських франків (2,08 млн доларів), який Платіні отримав за розпорядженням Блаттера.

В ході процесу прокуратура просила для обох 20 місяців умовного терміну.

Блаттер та Платіні очолювали найвпливовіші футбольні організації світу до 2015 року, коли змушені були подати у відставку на тлі корупційного скандалу.

Справа про виплату

Розслідування розпочалося ще у 2015 році, проте звинувачення колишнім головам ФІФА та УЄФА швейцарська прокуратура висунула лише торік.

У 2011 році Платіні отримав від ФІФА трохи понад 2,2 мільйона швейцарських франків (близько 2.2 млн доларів) як компенсацію. Як стверджує Блаттер, премію Платіні схвалили всі відповідальні органи ФІФА і одержувач сплатив із неї всі податки у Швейцарії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Я абсолютно у всьому впевнений, світить сонце і в мене гарний настрій", - заявив Блаттер журналістам перед початком судового процесу

Платіні на той момент був головою УЄФА та віцепрезидентом ФІФА, і звучали припущення, що він змінить Блаттера на посаді у 2015 році.

За версією колишніх футбольних босів, виплата Платіні була додатком до зарплати, яку він попросив заднім числом за чотири роки, протягом яких він працював радником Блаттера у ФІФА. Обидва стверджують, що домовилися про цю надбавку ще у 1998 році.

В серпні 1999 року Платіні підписав з ФІФА контракт, за яким щорічно мав отримувати 300 тис. швейцарських франків. При цьому, за словами Блаттера і Платіні, вони мали усну домовленість, що Платіні також отримає додаткову виплату за свої послуги консультування в період з 1998 по 2002 рік.

Як стверджують футбольні чиновники, на той момент ФІФА не могла виплатити ці гроші, тому Платіні отримав їх лише у 2011 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "У суді ми доведемо, що я діяв абсолютно чесно, що ФІФА повинна була виплатити мені зарплату, що залишалася, і все було абсолютно законно", - заявив Платіні під час судового процесу.

Однак швейцарські прокурори побачили у цьому зловживання. Їм здалося підозрілим, що Платіні попросив заплатити йому більш ніж за вісім років після того, як перестав працювати радником.

Водночас у 2011 році Блаттера мали переобрати на посаду президента ФІФА, а Платіні, ймовірно, міг вплинути на те, як голосуватимуть делегати від Європи.

Скандальне розслідування про корупцію у ФІФА

До початку суду в Беллінцоні захист Блаттера і Платіні зазнав поразки під час розгляду справи в Арбітражній палаті комітету з етики ФІФА, який усунув їх з посад на 90 днів. Пізніше було відкинуто апеляцію й у міжнародному Спортивному арбітражному суді.

Платіні заявив, що звинувачення у шахрайстві з'явилися у вересні 2015 року не випадково - нібито таким чином йому намагалися перешкодити взяти участь у виборах президента ФІФА.

За два дні до цих виборів, наприкінці травня 2015 року, спалахнув найбільший корупційний скандал в історії футболу.

Швейцарська поліція за поданням ФБР заарештувала сімох високопосадовців ФІФА (Блаттер і Платіні до них не входили) за звинуваченнями в організованій злочинній діяльності, відкатах, відмиванні грошей та інших злочинах, скоєних, на думку слідчих, за останні 24 роки.

У висновку слідчих фігурували дані про вимагання з боку чиновників ФІФА на суму понад 150 млн доларів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Представники прокуратури Східного округу Нью-Йорка 27 травня 2015 року оголосили про арешт відомих діячів світового футболу, у тому числі посадових осіб ФІФА, за здирництво, хабарі, відмивання грошей та шахрайство.

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Паралельно швейцарська прокуратура розпочала власне розслідування щодо законності схвалення заявок на проведення чемпіонатів світу з футболу: у Росії в 2018-му році та у Катарі - в 2022-му.

29 травня 2015 року Блаттера переобрали президентом ФІФА на п'ятий термін, проте вже 2 червня він залишив пост на тлі корупційного скандалу. Слідчі вилучили фінансову документацію, і це призвело до звинувачення Платіні та Блаттера в шахрайстві через виплату 2011 року.

Розслідування швейцарської прокуратури з приводу ймовірної корупції у ФІФА та УЄФА при виборі Катару як країни-господарки чемпіонату світу з футболу все ще триває.

Підозру викликає рішення віддати чемпіонат маленькій, нефутбольній та дуже спекотній країні. І в цьому розслідуванні також фігурують і Блаттер, і Платіні.

Крім того, Блаттер фігурує ще в низці розслідувань швейцарської прокуратури: так званій справі про музей у Цюриху та справі про позику мільйона доларів федерації футболу Тринідад та Тобаго.

Перший стосується виділення 140 млн доларів на ремонт музею в центрі Цюриха, який вважався улюбленим проєктом Блаттера.

У випадку з Тринідад та Тобаго ФІФА під керівництвом Блаттера списала борг напередодні парламентських виборів у цій державі Карибського басейну.

В результаті гроші були фактично подаровані Джеку Ворнеру, на той момент віцепрезиденту ФІФА, який у результаті виборів отримав пост міністра в уряді.