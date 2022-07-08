Ексбосів ФІФА та УЄФА Зеппа Блаттера та Мішеля Платіні виправдали

платіні і блаттер

Автор фото, Getty Images

Швейцарський суд виправдав колишнього керівника міжнародної футбольної федерації ФІФА Зеппа Блаттера та ексочільника УЄФА Мішеля Платіні. Їх підозрювали у корупції, проте суд визнав ці звинувачення не доведеними.

Процес над Блаттером та Платіні розпочався у швейцарській Беллінцоні 8 червня цього року.

Прокуратура звинуватила колишніх футбольних босів у шахрайстві, підробці документів, розтраті та зловживанні службовим становищем. Йдеться про платіж приблизно на два мільйони швейцарських франків (2,08 млн доларів), який Платіні отримав за розпорядженням Блаттера.

В ході процесу прокуратура просила для обох 20 місяців умовного терміну.

Блаттер та Платіні очолювали найвпливовіші футбольні організації світу до 2015 року, коли змушені були подати у відставку на тлі корупційного скандалу.

Справа про виплату

Розслідування розпочалося ще у 2015 році, проте звинувачення колишнім головам ФІФА та УЄФА швейцарська прокуратура висунула лише торік.

У 2011 році Платіні отримав від ФІФА трохи понад 2,2 мільйона швейцарських франків (близько 2.2 млн доларів) як компенсацію. Як стверджує Блаттер, премію Платіні схвалили всі відповідальні органи ФІФА і одержувач сплатив із неї всі податки у Швейцарії.

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

"Я абсолютно у всьому впевнений, світить сонце і в мене гарний настрій", - заявив Блаттер журналістам перед початком судового процесу

Платіні на той момент був головою УЄФА та віцепрезидентом ФІФА, і звучали припущення, що він змінить Блаттера на посаді у 2015 році.

За версією колишніх футбольних босів, виплата Платіні була додатком до зарплати, яку він попросив заднім числом за чотири роки, протягом яких він працював радником Блаттера у ФІФА. Обидва стверджують, що домовилися про цю надбавку ще у 1998 році.

В серпні 1999 року Платіні підписав з ФІФА контракт, за яким щорічно мав отримувати 300 тис. швейцарських франків. При цьому, за словами Блаттера і Платіні, вони мали усну домовленість, що Платіні також отримає додаткову виплату за свої послуги консультування в період з 1998 по 2002 рік.

Як стверджують футбольні чиновники, на той момент ФІФА не могла виплатити ці гроші, тому Платіні отримав їх лише у 2011 році.

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

"У суді ми доведемо, що я діяв абсолютно чесно, що ФІФА повинна була виплатити мені зарплату, що залишалася, і все було абсолютно законно", - заявив Платіні під час судового процесу.

Однак швейцарські прокурори побачили у цьому зловживання. Їм здалося підозрілим, що Платіні попросив заплатити йому більш ніж за вісім років після того, як перестав працювати радником.

Водночас у 2011 році Блаттера мали переобрати на посаду президента ФІФА, а Платіні, ймовірно, міг вплинути на те, як голосуватимуть делегати від Європи.

Скандальне розслідування про корупцію у ФІФА

До початку суду в Беллінцоні захист Блаттера і Платіні зазнав поразки під час розгляду справи в Арбітражній палаті комітету з етики ФІФА, який усунув їх з посад на 90 днів. Пізніше було відкинуто апеляцію й у міжнародному Спортивному арбітражному суді.

Платіні заявив, що звинувачення у шахрайстві з'явилися у вересні 2015 року не випадково - нібито таким чином йому намагалися перешкодити взяти участь у виборах президента ФІФА.

За два дні до цих виборів, наприкінці травня 2015 року, спалахнув найбільший корупційний скандал в історії футболу.

Швейцарська поліція за поданням ФБР заарештувала сімох високопосадовців ФІФА (Блаттер і Платіні до них не входили) за звинуваченнями в організованій злочинній діяльності, відкатах, відмиванні грошей та інших злочинах, скоєних, на думку слідчих, за останні 24 роки.

У висновку слідчих фігурували дані про вимагання з боку чиновників ФІФА на суму понад 150 млн доларів.

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Представники прокуратури Східного округу Нью-Йорка 27 травня 2015 року оголосили про арешт відомих діячів світового футболу, у тому числі посадових осіб ФІФА, за здирництво, хабарі, відмивання грошей та шахрайство.

Пропустити подкаст і продовжити
подкаст
Що це було

Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти

Випуски

Кінець подкаст

Паралельно швейцарська прокуратура розпочала власне розслідування щодо законності схвалення заявок на проведення чемпіонатів світу з футболу: у Росії в 2018-му році та у Катарі - в 2022-му.

29 травня 2015 року Блаттера переобрали президентом ФІФА на п'ятий термін, проте вже 2 червня він залишив пост на тлі корупційного скандалу. Слідчі вилучили фінансову документацію, і це призвело до звинувачення Платіні та Блаттера в шахрайстві через виплату 2011 року.

Розслідування швейцарської прокуратури з приводу ймовірної корупції у ФІФА та УЄФА при виборі Катару як країни-господарки чемпіонату світу з футболу все ще триває.

Підозру викликає рішення віддати чемпіонат маленькій, нефутбольній та дуже спекотній країні. І в цьому розслідуванні також фігурують і Блаттер, і Платіні.

Крім того, Блаттер фігурує ще в низці розслідувань швейцарської прокуратури: так званій справі про музей у Цюриху та справі про позику мільйона доларів федерації футболу Тринідад та Тобаго.

Перший стосується виділення 140 млн доларів на ремонт музею в центрі Цюриха, який вважався улюбленим проєктом Блаттера.

У випадку з Тринідад та Тобаго ФІФА під керівництвом Блаттера списала борг напередодні парламентських виборів у цій державі Карибського басейну.

В результаті гроші були фактично подаровані Джеку Ворнеру, на той момент віцепрезиденту ФІФА, який у результаті виборів отримав пост міністра в уряді.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!