У Японії стріляли у колишнього прем'єра Сіндзо Абе. Можливо, його вбили

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сіндзо Абе в день відставки у 2020 році

У Японії невідомий стріляв у колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Точних відомостей про стан Абе немає, але преса припускає, що його вбили.

Секретар уряду Японії Хірокадзу Мацуно підтвердив журналістам, що в Абе стріляли, але сказав, що про стан колишнього прем'єра поки що нічого не відомо.

Як повідомили місцевий телеканал NHK та агентство "Кіодо Цусін", якийсь чоловік двічі вистрілив у спину Абе з рушниці, коли той виступав із промовою у місті Нара.

"Абе привезли до лікарні, але, за останньою інформацією, у нього - "зупинка серцево-легеневої системи". Це може означати, що він мертвий, але це поки що не підтверджено", - передає кореспондент ВВС у Токіо Руперт Вінгфілд-Хейз.

Агентство France Press пояснює, що терміном "зупинка серцево-легеневої системи" японці позначають клінічну смерть.

Чоловіка приблизно 40 років, який стріляв, затримали. Він не чинив спротиву.

67-річний Сіндзо Абе пішов у відставку з посади прем'єра у 2020 році, але залишався впливовою фігурою у панівній Ліберально-демократичній партії Японії.

"Це величезний шок для громадян Японії, країни, де володіння вогнепальною зброєю строго обмежене, а насильства в політиці майже немає зовсім", - пояснює кореспондент ВВС в Токіо.

"Він виступав з промовою, і ззаду підійшов чоловік. Перший постріл пролунав ніби жартома. Він не впав, тільки був гучний звук. При другому пострілі було краще видно спалах і дим", - цитує агентство France Press співрозмовницю японської телекомпанії NHK.

Сіндзо Абе виступав на мітингу біля вокзалу Нари з промовою на підтримку кандидата від його партії на виборах верхньої палати парламенту Японії, що відбудуться у неділю.

Політична кар'єра

Абе був прем'єр-міністром двічі й обіймав цю посаду довше від інших японських прем'єрів.

2020 року він пішов у відставку, зіславшись на проблеми зі здоров'ям, але, як зазначає Reuters, зберігав вплив у керівній Ліберально-демократичній партії та контролював одну з головних фракцій у партії.

Нинішній прем'єр Фуміо Кісіда - протеже Абе.

Сіндзо Абе, син колишнього міністра закордонних справ та двоюрідний онук колишнього прем'єр-міністра, вперше очолив уряд у 2006 році і на той момент став наймолодшим прем'єром у післявоєнній історії Японії.

Перший рік Абе-прем'єра виявився повним скандалів та політичних проблем у його партії, і за рік він пішов у відставку.

Наступного разу Сіндзо Абе очолив уряд у 2012 році і залишався на цій посаді до 2020 року.