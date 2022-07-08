Сіндзо Абе, у якого стріляли, помер у лікарні

1 година тому

Автор фото, ЕРА

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після замаху, повідомив представник Ліберально-демократичної партії Японії, якого цитує видання NHK.

Невідомий двічі вистрілив у спину Абе з рушниці, коли той виступав із промовою у місті Нара. Зловмисника затримали на місці події.

Сіндзо Абе виступав на мітингу біля вокзалу Нари з промовою на підтримку кандидата від його партії на виборах верхньої палати парламенту Японії, що відбудуться у неділю.

"Він виступав з промовою, і ззаду підійшов чоловік. Перший постріл пролунав ніби жартома. Він не впав, тільки був гучний звук. При другому пострілі було краще видно спалах і дим", - цитує агентство France Press співрозмовницю японської телекомпанії NHK.

Абе привезли до лікарні, але врятувати його не вдалося.

Раніше повідомлялося, що в Абе "зупинка серцево-легеневої системи". За інформацією France Press, таким терміном японці позначають клінічну смерть.

Чоловіку, який стріляв в Абе, приблизно 40 років. Його затримали без спротиву.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зловмисника затримала поліція

"Це величезний шок для громадян Японії, країни, де володіння вогнепальною зброєю строго обмежене, а насильства в політиці майже немає зовсім", - пояснює кореспондент ВВС в Токіо.

67-річний Сіндзо Абе пішов у відставку з посади прем'єра у 2020 році, але залишався впливовою фігурою у панівній Ліберально-демократичній партії Японії.

Політична кар'єра

Абе був прем'єр-міністром двічі й обіймав цю посаду довше за інших японських прем'єрів.

2020 року він пішов у відставку, зіславшись на проблеми зі здоров'ям, але, як зазначає Reuters, зберігав вплив у керівній Ліберально-демократичній партії та контролював одну з головних фракцій у партії.

Нинішній прем'єр Фуміо Кісіда - протеже Абе.

Сіндзо Абе, син колишнього міністра закордонних справ та двоюрідний онук колишнього прем'єр-міністра, вперше очолив уряд у 2006 році і на той момент став наймолодшим прем'єром у післявоєнній історії Японії.

Перший рік Абе-прем'єра виявився повним скандалів та політичних проблем у його партії, і за рік він пішов у відставку.

Наступного разу Сіндзо Абе очолив уряд у 2012 році і залишався на цій посаді до 2020 року.